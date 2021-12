Nå kan du kjøpe 68 ekstra hestekrefter til Polestar 2

Men oppdateringen kommer med en god del byråkrati.

Polestar 2-kunder kan nå kjøpe en ytelsesoppgradering som gir ekstra hestekrefter. Men det gjør også at bilen må inn til veivesenet for kontroll.

Polestar har sluppet en egen ytelsesoppgradering til Polestar 2, som legger til 50 kilowatt effekt (68 hestekrefter) og 20 Nm dreiemoment.

Oppgraderingen er kun tilgjengelig for toppmodellen med to motorer og stort batteri, og leveres i form av en nedlastbar oppgradering som kjøpes som en «Polestar Extra» i nettbutikken.

Raskere akselerasjon

Oppgraderingen ble først vist i en «eksperimentell» Polestar 2 under Goodwood Festival of Speed tidligere i år, og med de ekstra kreftene kan Polestar 2 skilte med totalt 350 kW (476 hestekrefter) og 680 Nm moment. Dette senker 0–100-tiden fra 4,7 til 4,4 sekunder, men vil føles bestS i hastigheter fra 70 til 130 kilometer i timen, ifølge Polestar.

Akselerering fra 80 til 120 kilometer i timen skal ta 2,2 sekunder, et halvt sekund raskere enn i standardbilen, ifølge Polestar. Det er endringer i batteristyringen som gjør at man i korte perioder kan ta ut 50 kilowatt ekstra, skrev svenske Ny Teknik nylig.

– Oppgraderingen viser hvordan et bilselskap kan endre relasjonen til sine kunder gjennom tilkoblet teknologi. Kjøreopplevelsen i Polestar 2 er noe vi er veldig stolte av. Det er allerede en morsom bil å kjøre, men med denne oppgraderingen kan vi tilby enda mer til våre kunder som kanskje er ute etter litt ekstra spenning, sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath i en melding.

Mye papirarbeid

Han fremhever hvordan Polestars røtter er i motorsport-miljøet, og hvordan dette bringer tuning-arven også til elbilene.

Norge er ett av ti land som får tilgang til oppgraderingen i denne omgang. Det er kun kunder som har kjøpt bilen kontant/lånefinansiert som kan kjøpe oppgraderingen, ikke leasingkunder. Ved kjøp vil du også få tilsendt nye emblemer til å feste på bilen. Prisen er satt til 10.000 kroner i Norge.

Det er imidlertid et ganske stort men involvert, og det er at du er nødt til å få kjøretøyet godkjent på nytt.

– Ombygging av et kjøretøy innebærer at bilens tekniske spesifikasjoner endres i forhold til hvordan bilen var da den først ble registrert for bruk i Norge. dette medfører at kjøretøyet må godkjennes på nytt av Statens vegvesen. Du er selv ansvarlig for å få vognkortet oppdatert hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Merk at dette medfører kontrollgebyr hos Statens vegvesen, skriver Polestar på egne nettsider.

Du må også melde inn endringen som en ombygging hos Skatteetaten – før kontrolltimen hos veivesenet, da effektøkning ansees som en statusendring og derfor er meldepliktig, opplyser Polestar.

Siden oppdateringen ikke medfører noen endring i utslipp, vil du ikke måtte betale noen avgifter. Effektøkningen må også meldes til forsikringsselskapet, og kan i teorien medføre økt premie.