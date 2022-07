Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Første i verden til å lage bilstol med airbag

Toppet europeisk sikkerhetstest.

Anoris T i-Size er den første bilstolen med innebygd kollisjonspute. Her fra en kollisjonstest, hvor airbagen blir løst ut og sikrer at hodet ikke slenges for kraftig fremover.

2 min lesetid

Det er ikke hver dag bilstoler skaper overskrifter, for stort sett er det snakk om små justeringer som gjør dem gradvis bedre enn forgjengeren. Enten ved å gjøre dem litt lettere å håndtere, eller litt sikrere i en eventuell kollisjon.

Nå har imidlertid verdens første bilstol for barn med innebygd kollisjonspute ankommet markedet, i form av Cybex Anoris T i-Size.

Det vi først anså som en gimmick, viser seg å faktisk ha veldig reelle og praktiske fordeler. I den største og mest anerkjente testen av barnestoler i Europa – gjennomført av tyske Stiftung Warentest og ADAC – kommer nemlig Anoris T best ut av alle barnestoler i kategorien «kleinkind plus Kind», altså småbarn og barn.

Dette er den samme testen som Forbrukerrådet her i Norge tar utgangspunkt i for å lage sine lister over anbefalte bilstoler.

Det positive resultatet er ekstra overraskende fordi den nye stolen er forovervendt. Tidligere kunnskap har alltid tilsagt at bakovervendte bilstoler alltid er å foretrekke, fordi man unngår store nakkesleng for barnet i en kollisjon. Derfor anbefaler også Trygg Trafikk her i Norge at man har barnet sittende bakovervendt i bilen så lenge som mulig, minst til de er fire år.

Men vil denne nye stolen endre måten de omtaler forskjellene ved forovervendte og bakovervendte bilstoler? Ikke foreløpig.

– Når det kommer til barnesikringsutstyr så kommenterer vi ikke enkeltprodukter, men på generelt grunnlag anbefaler vi bakovervendt så lenge som mulig, minst til fire år, skriver Silje Kristine Hansen, kommunikasjonsrådgiver hos Trygg Trafikk, til Tek.no.

Hun ønsker heller ikke å kommentere hva de tenker om kategorien fremovervendte bilstoler med innebygd airbag, eller hvorvidt det kan anbefales over bakovervendte bilstoler.

– På et generelt grunnlag ønsker vi selvsagt velkommen tiltak/produkter som bedrer trafikksikkerheten. Men vi kan fremdeles ikke uttale oss, uten å ha satt oss grundig inn i testene. Så dette er for tidlig for oss å mene noe om, avslutter Hansen.



Sikker, men stor og dyr

I den tyske ADAC-testen gis det score på ulike parametere. Jo lavere tall, desto bedre. Anoris T hadde en overordnet score på 1,5 poeng, 0,9 i kollisjonssikkerhet og en overordnet kollisjonssikkerhet på 1.2. Dette var altså de beste resultatene i testen.

De eneste trekkene kommer fra mer praktiske ting, slik som høy vekt, at den tar mye plass, synligheten til utsiden er ikke optimal for barnet og at trekket på stolen er litt vanskelig å ta av for rengjøring.

ADAC-testen tar imidlertid ikke hensyn til pris, noe som trolig ville vært enda et trekk. Cybex Anoris T i-Size koster nemlig nesten 8000 kroner. Det finnes betydelig billigere bilstoler der ute.

Her i Norge holder Forbrukerrådet en oppdatert liste over anbefalte bilstoler. De tester imidlertid ikke bilstolene selv, men bruker testresultatene fra ADAC og ICRT for å lage anbefalingene sine. Sist oppdatering kom i april, og Anoris T er derfor ikke tatt med. I stedet toppes listen av Joie Baby i-Spin Safe, som koster under halvparten av Anoris T.

