Nå kan hvem som helst «låne» ping-systemet fra Apex Legends

Og visse andre EA-patenter.

Electronic Arts

Vegar Jansen 24 Aug 2021 17:14

I forretningsverdenen ser vi som oftest at selskaper og eiere holder på sitt, og nåde den skulle låne en idé eller konsept noen andre har tatt patent på. Men en sjelden gang føler noen for å gi også, og det gjør nå spillselskapet Electronic Arts (EA) med sitt «Patent Pledge for Increasing Accessibility» .

Nei, tittelen kunne godt vært litt enklere, for tanken bak er god: Selskapet ønsker å senke terskelen for å kunne spille dataspill – og da spesielt for spillere som sliter med slikt som syn, hørsel, tale eller har andre problemer som kan by på ekstra utfordringer i en gamingsituasjon.

Derfor lover EA med sitt «patentløfte» at de ikke vil gå til sak eller kreve vederlag fra noen som skulle ønske å bruke teknologi som helt eller delvis dreier innom visse av selskapets patenter.

I skrivende stund dreier det seg om en liste på kun fem patenter, men EA skriver at de muligens vil legge til flere på et senere tidspunkt.

Ping i stedet for tale

Blant patentene finner vi etter hva vi kan forstå to teknologier som skal gjøre det enklere for fargeblinde, en teknologi som forsterker kontraster i bildet og en teknologi som lager personalisert lyd i sanntid basert på hørselsdata.

Men den mest kjente teknologien på lista er nok ping-systemet kjent fra Apex Legends . Dette spillet er riktignok i «battle royale»-sjangeren, men det er også er et lagspill, og da er kommunikasjon viktig.

Men i stedet for å måtte bruke mikrofoner for å prate med hverandre, er det fullt mulig å benytte seg av spillets innebygde ping-system, som gjennom en slags «taggefunksjon» sørger for at du kan kommunisere effektivt uten å skrive eller si et kløyva ord.

Ikke bare kan du opplyse om hvor du selv er, men systemet lar deg også blant annet melde fra om hvor du skal gå og hvor du ser. Skulle du se fienden, kan det også markeres. Du kan også få fram om du er enig eller uenig med lagkameratene.

Ved å ikke bry seg om dette patentet , som visstnok egentlig heter «Contextually aware communications system in video games», senker nå EA terskelen for andre utviklere å lage lignende systemer i sine egne spill.

Ikke at dette tidligere har stoppet visse konkurrenter. Fortnite var i hvert fall kjapt ute med å få snekret sammen et system som gjorde mye av det samme etter at Apex Legends først kom på banen.