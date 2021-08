Strippes før lansering

Xbox-storspillet Halo: Infinite slippes uten flere moduser.

Halo Infinite. 343 Industries.

Anders Brattensborg Smedsrud 23 Aug 2021 08:54

Når Halo Infinite slippes senere i år vil du ikke ha mulighet til å spille gjennom kampanjedelen sammen med en venn i sofaen. Du vil heller ikke ha mulighet til å designe dine egne kart, i den såkalte Forge-modusen, skriver spillnettstedet IGN .

Nyheten kommer til tross for at utvikler 343 Industries allerede i 2019 , og igjen i 2020 , lovet at lokalt samarbeid ville være klart til lanseringen.

Nå er planen at spillet skal lanseres med kampanjedel for en spiller, samt nettbasert flerspiller, før lokal samspilling, såkalt «Co-op», slippes som en oppdatering. Det håper utvikleren å få til omtrent tre måneder senere. Da er vi inne i 2022. Forge-modusen vil spillere ikke se noe til før et halvt år etter lansering, altså neste sommer.

På spillets Youtube-kanal forteller sjefsutvikler Joseph Staten følgende om utsettelsene:

– Mens vi i teamet forberedte oss på nedstengning, og fokuserte på å lage en kvalitetsopplevelse for lansering, tok vi den vanskelige beslutningen om å utsette samarbeidsmodusen for kampanjedelen. Vi tok også den tøffe beslutningen å utsette Forge-modusen.

Flere vil nok bli skuffet over nyheten, men det er da greit å minne om at forgjengeren, Halo 5 som ble lansert for Xbox One, ikke hadde en lokal kampanjedel i det hele tatt.

Blir aldri «ferdig»

343 Industries har tidligere fortalt at Halo Infinite blir et såkalt «Game as a service»-spill, som stadig utvikler og endrer seg over tid, og i praksis aldri blir «ferdig».

Spillet vil deles opp i sesonger, som hver vil vare i tre måneder av gangen. Ved siden av at sesong 2 skal inneholde lokal flerspiller, og sesong 3 «Forge»-modusen, er lite kjent.

Utvikleren har imidlertid ymtet frempå at blant annet strålesporing skal implementeres etter lansering, for å gi spillet bedre grafikk.

Allerede utsatt et år

Halo Infinite skulle opprinnelig lanseres samtidig med de nye Xbox Series X|S-konsollene i fjor høst, men ble utsatt på ubestemt tid etter at den første store pirresnutten – eller traileren – til spillet, skapte kontrovers blant en del fans. Kritikken gikk spesielt på det visuelle, som flere pekte på minnet mer om noe man kunne forvente å se presentert for Xbox 360 enn en nestegenerasjonskonsoll. Xbox 360 ble lansert tilbake i 2005.

Ingen konkret lanseringsdato er spikret for Halo Infinite, men Microsoft fastholdt nylig at det skal lanseres i perioden amerikanerne omtaler som «holyday season». Det betyr gjerne at lanseringsvinduet strekker seg fra sent i oktober, til midten av desember.

Spillet skal slippes for Xbox Series X og Series S, forrige generasjons Xbox One-konsoller, samt Windows 10-maskiner.

For Xbox Series X er spillet bekreftet å kunne kjøre med inntil 120 FPS i 4K-oppløsning.

Flerspillerdelen vil være gratis å spille.

