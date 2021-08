Nå skal Musk lage en Tesla-robot

Med Tesla Bot rykket fremtiden plutselig et hakk nærmere.

Tesla

Vegar Jansen 20 Aug 2021 08:54

Superentreprenør Elon Musk pusler med så mye forskjellig at vi har begynt å miste oversikten, og siste sprell kunne han selv presentere på «Tesla AI Day». Som sjefen i selskapet kunne han kunngjøre at de jobbet med å utvikle en humanoid robot kalt Tesla Bot.

En prototype burde være klar allerede neste år, sa Musk.

Ja, dette skal være en fullt fungerende robot som på ingen måte ligner på den som ruller rundt på plenen eller stuegolvet ditt – Teslas visjon er at deres robot skal gå på to bein for å fungere i et menneskelig miljø.

Poenget med roboten er å hjelpe til med oppgaver som er farlige, repetitive eller ganske enkelt kjedelige, skriver også Tesla på sine nettsider .

Tesla

I tillegg nevner Tesla at roboten skal være «vennlig» – noe som alltid er greit å ta med når menneskeheten stadig kan se for seg en verden som tas over av roboter.

Uansett vil Tesla Bot ha sine fysiske begrensninger, og i sin presentasjon kunne også Musk spøke med at du alltids kan løpe fra den, og trolig burde kunne vinne over den – noe som er mer enn vi kan si om en av Teslas større og tyngre biler.

Ifølge selskapets egne spesifikasjoner skal uansett roboten bli omtrent 170 centimeter høy, veie rundt 55 kilogram og kunne bevege seg med en toppfart på åtte kilometer i timen.

Vil bruke bilteknologi

Tesla

Tesla

At Tesla skal lage roboter virker kanskje umiddelbart som en dårlig aprilspøk, men som Musk også påpeker er de allerede godt inne i dette med å bruke diverse sensorer og AI – kunstig intelligens – til å navigere rundt i verden. Om enn på hjul.

De trenger med andre ord ikke finne opp kruttet på nytt, men kan belage seg på å gjenbruke en god del av teknologien de i dag har bakt inn i sin bilflåte.

I tillegg er det selvfølgelig en forskjell på en robot som ruller på en vei og en som går på to bein i huset ditt, så det vil samtidig kreve en god del nyvinninger, både innen mekanikk, elektronikk og programvare – men det er også områder der Tesla har utmerket seg før.

Uansett er det nok stadig en del år til vi kan stikke ned til Tesla-forhandleren og hente hjem en tobent robothjelper som kan gå i butikken for deg eller ommøblere huset.

I mellomtiden er det rett og slett dårlig med humanoide roboter på markedet – de fleste roboter du faktisk kan kjøpe ruller rundt og rekker oss ikke til knærne engang. Jo, vi kan alltids nevne den langt skumlere Atlas fra Boston Dynamics , men enn så lenge er det kun deres «robothund» Spot som vi vet er i salg.