Disse appene lar deg ikke avslutte uten abonnement

Ny irriterende svindelmetode.

Music Paradise-spilleren er én av flere apper fra den russiske utvikleren. Flere av dem er nå borte fra App Store. Årsaken til fjerningen er ikke klar, men det er nærliggende å tro at det handler om den kreative måten de selger abonnement.

Du er som regel trygg hvis du laster ned apper fra Apple og Googles appbutikker og ikke fra internett. Men innimellom dukker det opp uhumskheter også på App Store.

Nå er det funnet en liten mengde apper med en nokså spesiell virkemåte; de lar seg ikke stenges før du har kjøpt abonnement.

Det er altså ikke snakk om hverken ormer eller såkalte løsepengevirus dette. Men i stedet en slags svindelmetode eller overtalelsesmetode der det ser ut som du er nødt til å betale for å bli kvitt appen du har på skjermen.

Det er The Verge som melder om appene fra utviklerne i Music Paradise og Groove Vibes - som tilsynelatende er samme selskap og utvikler.

Krever hardhendt stenging

Appene er funnet av utviklerne Kosta Eleftheriou og Jeff Johnson, som begge har prøvekjørt flere av utviklernes apper og funnet ut at abonnementsboksen som spretter opp umiddelbart på første kjøring kan ta vekk «x»-en som du lukker vinduet med og deaktivere tastatursnarveien for å avslutte appen.

Det er stadig vekk mulig å tvinge appene til å avslutte gjennom oppgavelisten som du henter frem med tastatursnarveien CMD + Alt + Esc, eller fra ledetekst. Dette er vanligvis forbeholdt apper som har sluttet helt å reagere siden å tvinge apper til å stoppe, eller datamaskiner til å skru av, aldri er helt risikofritt. Det kan skje midt i skriving til viktige filer og skape problemer neste gang.

Men her er altså de vanlige, grafiske mulighetene som hver enkelt app alltid skal ha på systemet tatt bort.

Dyre abonnement

Appen som først ble funnet med denne litt kreative «vrien» heter My Metronome, mens også enkelte apper fra Music Paradise fungerer på samme måte. Det er også apper fra selskapet i App Store som fungerer slik de skal.

The Verge melder at My Metronome er tatt ned fra App Store, og det ser i skrivende stund ut til at også de andre appene har blitt utilgjengelige på Mac, mens App Store på mobiltelefon viser flere titler fra selskapet.

En av appene er en lydredigingeringsapp som koster hele 125 dollar i året, eller 1100 kroner, og som var på 74. plass over mest innbringende apper i butikken, til tross for en brukervurdering på fattige 1,9. I appvurderingene nevnes det at knapt noen av funksjonene virker uten betaling.

Eksperimentert i flere år

Elefteriou som først fant My Metronome har forklart til The Verge at utviklerne bak tilsynelatende har eksperimentert med ulike måter å tvinge frem abonnement på gjennom flere år.

Johnson på sin side har kikket på hvem som står bak Music Paradise LLC og Groove Vibes. Hans jakt har ledet ham via selskapet Akadem GmbH og til slutt til en adresse i Novosibirsk i Russland.