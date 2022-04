Utenlandske pengespillreklamer må fjernes i Norge

TV-distributørene har fått frist for gjennomføring.

Skjermbilde av Unibet-reklame, som inkluderer Magnus Karlsen.

I en fersk pressemelding fremkommer det at Medietilsynet pålegger norske TV-distributører å stoppe utenlandsk pengespillreklame fra Discovery.

– Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ifølge Medietilsynet har de gjennomført en omfattende saksbehandling, som nå resulterer i at TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente nå må strupe all reklame fra pengespill som ikke er tillatt i Norge.

Reklame fra pengespillene Unibet, Betsson, NordicBet og Betsafe på Discoverys TV-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, blir derfor fjernet fra norske skjermer.

Etter at en ny kringskastingslov trådte i kraft i begynnelsen av 2021, som muliggjorde denne typen pålegg om fjerning av ulovlige pengespillreklamer, varslet Medietilsynet allerede våren 2021 at et pålegg kunne komme.

Dette skjedde etter at de hadde avdekket en rekke lovbrudd i forbindelse med deres tilsynskontroller.

Distributørene har frem til 15.august i år på å fjerne reklamene. Hvis de ikke retter seg etter dette, vil de risikere å betale tvangsmulkt per dag pålegget ikke oppfylles.

– Hensynet til problemspillerne må veie tyngst

Som en del av sin begrunnelse for vedtaket uttaler Velsand at:

– Hensynet til de mange som sliter med spilleproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen.

Medietilsynet oppgir samtidig at 55 nordmenn defineres som problemspillere. Med henvisning til en undersøkelse fra Universitetet i Bergen, skriver de at det er nettopp disse som blir mest påvirket av den typen spillreklame de nå krever fjernet.

Ifølge en undersøkelse fra Lotteritilsynet, fremkommer det at problemspillingen koster det norske samfunnet fem milliarder kroner årlig.