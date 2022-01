Snapchat lanserer nye funksjoner – brukere ønsker å bytte navn

POPULÆR: Snapchat er blitt populær blant unge. I høst meldte New York Times at Insta er redd for å miste unge brukere.

Fredag melder selskapet at de har lansert nye funksjoner i appen.

I en twittermelding skriver Snapchat at brukere nå kan reagere på meldinger med Bitmoji, ha avstemninger ved å bruke «stickers» og svare direkte på en melding i chatten.

Selskapet begynner twitter-meldingen med at de nye funksjonene gjør ukens fredag bedre, men flere på Twitter et ikke enige.

Ønsker å bytte navn

– Når kan vi bytte brukernavn, spør en twitterbruker.

Under Snapchats twitter-melding gir flere brukere uttrykk for at noen av de nye funksjonene har vært kjent en stund, og at de ønsker det blir mulig å endre brukernavnet de valgte da de opprettet en snap-konto.

– Vi ønsker bare at det skal bli mulig å endre brukernavnene våre, skriver en under meldingen.

Snapchat svarer at de alltid jobber med å forbedre brukeropplevelsen i appen og at enkelte funksjoner endres over tid. De melder også at funksjoner kommer til ulike tider for Android og iPhone

Selskapet fjernet i fjor sommer Snapchat-filteret som viser hvor fort man beveger deg fra appen, til glede for Ung i Trafikken.

På kommentarfeltets store ønske om å gjøre det mulig å endre brukernavn svarer selskapet:

– Vi skal dele tilbakemeldingene med teamet vårt.

