Musk om Steam i Tesla: Neste måned

Verdens største spilltjeneste er på vei.

Snart kan du kanskje laste ned og spille spill fra Steam i en Tesla. Om kun en måneds tid forventer Elon Musk å kunne demonstrere løsningen.

Elon Musk og Tesla har markedsført bilene sine som nerdebilene fremfor alle i mange år. De stadige oppdateringene har ført til nye funksjoner i høyere tempo enn Apple har forsynt iPhonene sine med dem, og underholdning og moro har fått nesten like stor plass som nytte og funksjon.

Nå nærmer det seg enda en ny og spennende funksjon i bilene; Steam-tilgang. Musk varslet i februar at de jobbet med saken, og melder nå at en demo skal være klar, antageligvis i august.

Steam er verdens største tjeneste for nedlasting av spill. Fra før er det spill så som tilpassede utgaver av Beach Buggy Racing og Sonic the Hedgehog i midtkonsollene på Tesla. Musk har dessuten lovet at stortitler som The Witcher og Cyberpunk 2097 er på vei til de nyeste Model S-bilene med kraftige datamaskiner bygget inn.

Neppe mulig å bruke mens du kjører

Siden ulykkesstatistikken på norske veier denne sommeren ikke er av det hyggelige slaget, er det kanskje verdt å nevne at det meste av underholdningsinnhold på Tesla-skjermene bare er tilgjengelig mens bilen står parkert.

Forsikringsbransjen har tidligere pekt på at de store skjermene i moderne biler og oppmerksomheten de stjeler er til stor risiko for sikkerheten på veien.

Tesla åpnet i fjor sommer for at passasjeren i forsetet kunne spille spill på bilens infotainmentsystem mens bilen var i fart, men den såkalte «Passenger Play»-muligheten ble relativt raskt fjernet etter at den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA begynte å stille spørsmål.

Musk sa i 2019, i forbindelse med lanseringen av Youtube og Netflix i bilens infotainmentsystem, at tilgangen til tjenestene vil bli skrudd på også når bilen er i fart «så fort selvkjøring er godkjent av myndighetene». Her er vi nok fortsatt et godt stykke unna.

Et spørsmål er uansett hvilke biler som får støtten, og i hva slags omfang de vil få det.

Teslas spilltjeneste Tesla Arcade har i dag et lite utvalg spill tilgjengelig, inkludert noen nyere titler som Stardew Valley og Cuphead. Snart vil også den enorme spillplattformen Steam kunne dukke opp.

De nyeste Teslaene er PC-er

De nyeste Teslaene er utstyrt med AMD-datamaskiner som har separate grafikkdeler (GPU) - konseptmessig omtrent som en vanlig gamingdatamaskin, om enn noe mer upløyd mark med tanke på ytelse til ren gaming. Maskinen har ansvaret for ganske mye annet som foregår i bilen.

Det var i forbindelse med slippet av nye Model S Plaid Elon Musk hevdet at The Witcher og gaming i konsollkvalitet var på vei til Tesla, og derfor er det også høyst usikkert hvilke biler som eventuelt er i stand til å kjøre krevende spill.

Eldre biler har langt mindre kapable ARM-baserte datamaskiner, som minner mer om maskinvaren du finner i eldre mobiltelefoner.

Akkurat hva Steam på Tesla-skjermer innebærer er også uvisst.

Tesla har tidligere vist bilder som dette, med storspillet The Witcher 3 veldig tydelig synlig.

Steam finnes på mobil, men...

I dag kan du for eksempel kjøre Steam på mobilen din, men der er det i hovedsak bare en støttefunksjon til gaming på desktop-PC-er. Om Steam i en Tesla vil innebære nedlasting av spill fra tjenesten, og eventuelt hvilke spill som kan eller ikke kan kjøre på bilene er høyst usikkert - men Musk har tidligere snakket om «full integrasjon».

AMD-systemet i de nyeste Teslaene er samme x64-arkitektur som du finner i en helt vanlig PC, og burde i teorien kunne kjøre mange spill, men samtidig kompliseres det av at spill flest er laget for å kjøre inni operativsystemer, der Windows naturlig nok er det vanligste som kjører på denne typen datamaskiner.

Kan det skje under IFA?

Uansett hva slags type Steam-støtte det blir varsler Musk at en visning av hvordan det fungerer kan skje så tidlig som neste måned.

Verdt å ta med i den sammenheng er at vi nå nærmer oss den store dingsemessen IFA med stormskritt. En messe for alt av ny teknologi som foregår i Berlin, der tilfeldigvis én av Teslas «gigafabrikker» er å finne.