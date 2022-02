Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony viser frem Playstation VR2-designet

Slik ser Playstation VR2 ut.

Sony viser nå frem det endelige designet på Playstation VR2, den nye VR-hjelmen til Playstation 5. Det skjer etter at både eksistensen til produktet og navnet ble bekreftet under Sonys presentasjon på CES-messen i januar.

Designet er inspirert av Playstation 5-designet, og designteamet bak selve konsollen hadde også VR-brillene i tankene da de laget den, skriver Sony-direktør Hideaki Nishino på Playstation-bloggen.

Mindre og lettere

Det nye hodesettet skal være noe mindre og lettere enn før (dagens versjon veier cirka 600 gram), og har fått en ny bryter for å justere avstanden mellom linsene, slik at de bedre kan passe til avstanden mellom øynene dine.

I tillegg har det fått en ny motor for vibrasjonsfeedback og en ny ventil som skal sørge for bedre luftgjennomstrømning mens du spiller.

De aller fleste som har brukt VR-hodesett tidligere kan nok skrive under på at det kan være en ganske svett opplevelse, så vi håper inderlig Sony har klart å komme opp med forbedringer i «kjølingen».

I tillegg til selve hodesettet viser Sony for øvrig frem det endelige designet på de nye «Sense»-kontrollerne.

Fire ganger så mange piksler

Fra tidligere vet vi at PS VR2 får betydelig økt oppløsning - opp fra 960 x 1080 per øye på dagens PS VR til 2000 x 2040 på PS VR 2. Det er omtrent en firedobling av antall piksler og såvidt mer enn populære Oculus Quest 2, som har 1832 x 1920 piksler per øye.

Synsfeltet skal også være økt fra 100 til 110 grader, ifølge Sonys spesifikasjoner, og brillene har øyesporing som utviklere kan benytte seg av i spill.

I likhet med for eksempel nevnte Oculus Quest 2 vil PS VR2 ha såkalt «inside-out tracking», altså at VR-brillene er i stand til å spore både deg og kontrollerne uten eksterne sensorbokser eller kameraer, slik den opprinnelige PS VR var avhengig av. Det skal også holde med én enkelt kabel for å koble hodesettet til konsollen.

Slik så Sense-kontrollerne ut sist gang vi fikk se dem. Det nye designet skal være mildt oppdatert.

Selve brillene har altså fått en egen vibrasjonsmotor, og Sense-kontrollerne vil dessuten ha den samme «haptiske» trigger-effekten som de vanlige Playstation 5-kontrollerne har. Det skal for eksempel gjøre det mulig å kjenne på spenningen til strengen i bua når du skal fyre av en pil.

Sony er foreløpig tause om lanseringsdato og pris for den nye VR-herligheten, men fra tidligere vet vi i det minste at Horizon-serien får et eget VR-dedikert spill, kalt Horizon Call of the Mountain.

