EasyPark støtter nå Android Auto

Parkeringsteknologiselskapet EasyParks Android-app støtter nå Android Auto, melder selskapet selv i en pressemelding.

Dette kan gjøre det enklere for sjåfører av biler med Android Auto å finne parkering og eventuelt administrere parkering eller elektrisk lading gjennom bilens systemer.

Ikke at det er noe krav for å bruke appen, da en sindig bilfører enkelt vil kunne parkere først og fiske fram mobilen for å fikse det med betaling etterpå.

Men ettersom en god del av nyproduserte biler støtter mobilspeiling til kjøretøyets infotainmentsystem – enten via Android Auto eller Apple CarPlay – kan det jo være kjekt med en app som støtter dette.

Fra før fungerer EasyPark allerede med Apple CarPlay, og dette er naturlig nok førstevalget for alle med en iPhone i lommen.

Men dette med Android-støtte er nytt, og er derfor kun tilgjengelig i den siste utgaven av appen. I tillegg må man ha en Android-telefon med Android 9 eller nyere, og selvfølgelig en bil som også støtter Android Auto.

Parkering og lading

Poenget med løsninger som Android Auto og Apple CarPlay er å få opp apper og grensesnitt fra mobilen til bilens infotainmentskjerm, slik at du kan styre alt derfra – for eksempel fra rattet eller via stemmeassistenten.

Systemet har som mål å redusere bruken av mobiltelefon i bilen, og bruken er derfor optimalisert for å kunne utføre handlinger med så få klikk og trykk som mulig.

EasyPark ønsker naturlig nok til å få brukerne til å benytte deres app til å finne parkeringsplasser, samt se muligheter for lading. Selv hevder de å være den første parkeringsappen til å lansere støtte for Android Auto.

Det kan for øvrig være verdt å bite seg merke i at bruk av EasyPark-appen – som virkelig har bredt om seg i Norge – normalt sett fører til et påslag på 15 prosent over de vanlige parkeringsutgiftene.

