Datoen er satt for HBO Max i Norge

Det er ikke mange dagene siden HBO kunne bekrefte til Tek.no at videostrømmetjenesten HBO Max skulle komme til Norge i løpet av høsten. Den nøyaktige datoen ville de likevel ikke røpe.

Men nå er det ikke lenger noen hemmelighet: HBO Max kommer til Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spaina og Andorra den 26. oktober. Samtidig holder de stadig noen kort tett til brystet, så vi får hverken vite nøyaktige priser eller akkurat hva vi vil kunne se av innhold på Max.

To ting vi likevel forventer av HBO Max – som altså tar over for dagens HBO Nordic – er bedre bildekvalitet og langt mer innhold.

Endelig bedre bildekvalitet

For i lang tid nå har vi etterlyst bedre takter fra HBO, så det ligger på en måte i kortene at de benytter anledningen til å pusse på både strømmetjenesten og sitt rykte. Her på berget har vi som nevnt vært spesielt plaget av laber bildekvalitet. På den andre siden av Atlanterhavet serveres tross alt HBO Max i opptil 4K-oppløsning og med Dolby Atmos-lyd, så det burde være muligheter.

I tillegg er det åpenbart at kundene ganske enkelt vil få en god del mer å se på, ettersom Max inkluderer innhold fra HBOs andre selskaper som Warner Brothers, DC Comics, New Line Cinema, TNT og Cartoon Network.

Det vil for øvrig være merkelig om ikke slikt som bedre kvalitet og mer innhold også vil gjøre noe med prisene. Samtidig er det stor rift om strømmekundene, og HBO Max vil ha god konkurranse med kjenninger som blant annet Netflix, Disney+ og Viaplay.

Mer Europa i 2022

I løpet av neste år er planen å utvide HBO Max til ytterligere 14 europeiske land: Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Merk for øvrig at HBO Max enn så lenge ikke kommer til Italia, Storbritannia og Tyskland, visstnok grunnet en distribusjonsavtale mellom kringkastingsselskapet Sky og HBO.

