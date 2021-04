Vi fulgte Apple-lanseringen direkte

Her kan du lese om alt Apple lanserte.

Stein Jarle Olsen 20 Apr 2021 17:15

Apples «Spring Loaded»-arrangementet gikk av stabelen tirsdag kveld.

Vi fulgte naturligvis lanseringen her på Tek.no. Klikk på sakene under for alle detaljer om nyhetene.

Dette var alt Apple lanserte:

Livedekningen vår under Apples videostrøm følger:

Vi er i gang! Apples forhåndsinnspilte video starter i typisk Apple-stil med Tim Cook som går gjennom Apples miljøoppnåelser siden sist gang. Han snakker også om Apples kredittkort, som ikke er tilgjengelig i Norge.

Punkt tre: Podkaster. Cook sier Apple nå gjør den største endringen på podkaster siden lanseringen, med en ny app og nytt design. De lanserer også abonnement på podkaster, for podkaster som tar betalt.

Ny iPhone-farge

iPhone 12-serien kommer nå i en ny lilla farge. Kan forhåndsbestilles fra og med fredag. «Hva er oddsen for at Apple har sett på Samsung Galaxy S21-modellene i lilla, tro?», kommenterer vår mobilekspert tørt.

AirTags - endelig

Nå er det AirTags-tid! Apples lenge beryktede sporingsbrikker ser endelig dagens lys. De ser pene, små og diskré ut, og omtrent akkurat som vi har sett på forhånd.

U1-brikken i iPhone vil kunne lede deg rett til sporingsbrikken om den er i nærheten, med avstand direkte på skjermen. Brikkene skal ha over et års batteritid, de har innebygget høyttaler og vil koste 29 dollar stykket eller 99 dollar for en firepakning.

Neste ut er Apples strømmetjeneste Apple TV Plus. Cook viser en trailer for sesong to av Ted Lasso, som kommer 23. juli.

Ny Apple TV

Videre skal det handle om Apple TV 4K. Det går i rekordfart på Apples lansering! Som ryktene hadde pekt på på forhånd, kommer det en oppgradert versjon av Apples medieboks.

Den får Apples A12 Bionic-prosessor, som først satt i iPhone Xs og Xr. Garantert en solid oppgradering for Apple Arcade-spill på epleboksen, og den skal også støtte 4K i High Frame Rate.

En ny «Colour Balance»-funksjon skal jobbe sammen med iPhone-kameraet ditt for å kalibrere TV-fargene dine. Du peker rett og slett kameraet mot gitte fargebokser på skjermen, og så endrer Apple TV-boksen fargene sine for å kompensere for fargegjengivelsen på TV-en.

Boksen har (endelig!) også en ny fjernkontroll med flere knapper enn den tidligere fjernkontrollen. Den har til og med en egen på-knapp! Prisen blir 179 dollar for 32 GB-versjonen, 199 dollar for 64 GB. Tilgjengelig i mai.

Splitter ny iMac med M1

Neste ut er Mac. Cook overlater ordet til hardware engineering-sjef John Ternus.

Ternus snakker om hvor mange utviklere som har laget dedikerte apper for Apples nye M1-prosessorer, som ble lansert i fjor. Tusenvis, er tallet.

Så kommer vi til Mac-høydepunktet: En Mac som er «designet fra bunnen med M1-prosessoren i tankene». En ny og sprekt designet iMac. Svært tynn (11,5 mm) og tilgjengelig i en haug av farger.

Apple snakker om hvordan alle komponentene som tidligere krevde plass i iMac nå sitter på samme brikke, sparer man enormt mye plass. Det store kjølesystemet er også erstattet med to små vifter. Støymessig skal iMac-ens fotavtrykk være halvparten av tidligere.

Skjermen er på 24 tommer nå, i stedet for de to versjonene de tidligere hadde. Nytt er også webkameraet som sitter i skjermen, som nå er oppgradert til 1080P. I tillegg gjør M1-brikken kontinuerlige analyser av bilder og video, slik vi også hørte om på MacBook-maskinene som tidligere ble lansert med brikken. «Det beste kameraet noen gang i en Mac», ifølge Apple.

Nye iMac har også tre mikrofoner, for best mulig kvalitet på videosamtaler. Apple har åpenbart tatt inn over seg at mange flere kommer til å jobbe hjemme fremover.

Seks høyttalere skal også sørge for en solid lydopplevelse - igjen den beste opplevelsen fra en Mac noen gang, skryter Apple.

Selvfølgelig mye raskere enn før

Ytelsesmessig skal nye iMac være inntil 85 prosent raskere enn den tidligere 21,5-tommers-versjonen av iMac. For grafikkytelse snakker vi inntil dobbelt så rask.

Som for de andre Mac-ene med M1 vil du kunne kjøre iPad- og iPhone-apper også her - riktignok en funksjon Apple har fått mye kritikk for at har vært ganske dårlig løst så langt.

Maskinen får «opptil» fire USB-C-porter. Vi får nesten vente på pressemeldingen senere for å finne ut hva det egentlig betyr. En ny strømadapter skal også sørge for bedre kabelhåndtering.

Apple lanserer også et nytt Magic Keyboard, som blant annet har Touch ID-sensor og kommer i matchende farger til nye iMac. Apples mus og trackpad kommer også i nye iMac-matchende farger.

Alle sjeldne jordmetaller i maskinen skal for øvrig være gjenvunnet. Prisen starter på 1299 dollar, med 1499 dollar for en oppgradert versjon. Der kommer antageligvis de ekstra USB-C-portene inn, blant annet.

iPad med M1

iPad-tid! Nå kommer også iPad Pro med M1-brikken.

Ytelsen skal være 50 prosent bedre enn forrige generasjons iPad Pro - og 75 ganger bedre enn førstegenerasjons iPad.

Grafikktyelsen skal være 50 prosent bedre enn forrige generasjon Pro, men vanvittige 1500 ganger bedre enn førstegenerasjons iPad. Sammenlikningen er selvfølgelig ikke så veldig relevant, men gøy lell.

Designet ser ikke ut til å være endret, men iPad Pro var samtidig tidlig ute med Apples «firkantede» design som også kom til iPhone 12-serien etter hvert. Bra for dem som allerede har Apples svindyre tastatur-tilbehør Magic Keyboard.

En ny versjon med 2 terabyte lagring kommer også. USB-C-porten i iPad Pro får dessuten Thunderbolt-støtte, med fire ganger høyere båndbredde (inntil 40 Gbit/sek). Thunderbolt åpner også for at du kan bruke eksterne skjermer med enda høyere oppløsning eller enda raskere lagringsløsninger enn tidligere.

iPad Pro får videre 5G-støtte.

Kamerasystemet på iPad Pro blir også oppgradert med en ny vidvinkellinse på 12 megapiksler foran. I videosamtaler kan systemet blant annet holde deg midt i bildet ved hjelp av digital zoom når du beveger deg rundt i rommet.

Dette har for øvrig Samsung også hatt en stund.

Skjermen skal nå kunne levere 1000 nits over hele skjermen og 1600 nits som «peak» - det samme som Apples Pro Display XDR.

Dette skal blant annet skyldes en oppgradering til såkalt miniLED, som vi vanligvis har snakket om i forbindelse med TV-er, men som ryktene hadde pekt på for iPad på forhånd.

10.000 små lysdioder fordelt utover det 12,9 tommer store iPad Pro-panelet skal altså sørge for voldsom lysmengde, og 2500 dimmingsoner skal sørge for svært god kontrast. Dette får du altså bare på den aller største iPad Pro-versjonen.

Magic Keyboard til iPad kommer nå også i hvitt. Men tilsynelatende ingen nyheter for Apple Pencil, som mange hadde tolket Apples invitasjonsgrafikk som et tegn på.

Og plutselig var det over. Cook er tilbake på skjermen for å oppsummere, og det kan vi også gjøre: Dette var mye nytt skviset inn på en time!

Følg med på Tek utover kvelden for flere detaljer og norske priser og tilgjengelighet på Apples nyheter.