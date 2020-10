Harley-Davidson har avduket sin elsykkel

Usikkert om den kommer til Norge.

Serial 1 Cycle Company

Vegar Jansen 28 Okt 2020 16:30

For omtrent ett år siden ble det kjent at selveste Harley-Davidson lekte med tanken om å dytte ut sin egen elektriske sykkel, og at den mest trolig skulle komme på markedet i år.

Men 2020 har vel ikke gått helt etter planen, for å si det slik.

Derfor er det helt greit at Harley-Davidson i det minste har klart å dra duken av en ferdig elsykkel. Den skal visstnok komme i salg om et halvt års tid, mer nøyaktig i mars måned 2021.

Serial 1 Cycle Company

Om den når våre lengdegrader med det første er et annet spørsmål, tross alt er det en amerikansk elsykkel vi snakker om. Det er ganske enkelt ikke sikkert den vil være å få i spesifikasjoner tilpasset det europeiske markedet.

Helt retro start

Selve elsykkelproduksjonen har blitt dyttet over på et nystartet og Harley-tungt firma ved navn Serial 1 Cycle Company. Navnet skal ifølge pressemeldingen være basert på «Serial Number One» – kallenavnet på H-Ds eldste motorsykkel fra 1903.

Les også Elsykler (2020): Vi fant den beste elsykkelen

Stilen på sykkelen som vises fram er iøyenfallende retro, med myke linjer, batteri integrert i rammen, skinnsadel og tykke, hvite dekk. Samtidig er det ingen tvil om at dette er en moderne elsykkel, med skivebremser, remdrift og krankmotor.

Dette hinter også om at prislappen ikke akkurat kommer til å være «snill».

Teller ned til...

På sine nettsider er ikke Serial 1 Cycle Company rause med så mye annet enn bilder og en videosnutt akkurat nå. Så mer om spesifikasjoner – og forhåpentligvis en omtrentlig prislapp – får vi nesten komme tilbake til.

Vi vet ikke når det blir heller, men nettsiden har en nedtelling gående, og det kan jo være noe å sjekke ut når den har nådd null dager, null timer og null minutter.

Serial 1 Cycle Company

Det skjer 16. november, og når vi myser på fristebildet , ser det ut til å være en litt mer moderne utseende versjon av den elsykkelen de har vist oss så langt.

Vi får vel bare vente på nedtellingen da, og i mellomtiden er det selvfølgelig lov å kose seg med bildene.