Nå skal AMD lage skikkelig hodebry for Nvidia

Avslørte endelig «Big Navi» – slippes 18. november.

Dr. Lisa Su viste fram varene. AMD / YouTube

Vegar Jansen 28 Okt 2020 18:52

Knapt tre uker har gått siden AMD avslørte prosessorene i Ryzen 5000-serien , men det var selvsagt mer på vei fra den kanten. For spilling og heftige grafikkopplevelser holder det som kjent ikke med en prosessor alene, og AMD står tross alt bak innmaten i siste generasjon spillkonsoller fra Microsoft og Sony.

Igjen anført av AMD-sjef Lisa Su, var det onsdag ettermiddag duket for presentasjonen titulert «Where Gaming Begins: Episode 2 – AMD Radeon». Her var det et av årets høydepunkter innen gaming og grafikk som skulle vises fram, nemlig selskapets nye grafikkbrikke bygd på RDNA 2-arkitekturen: «Big Navi».

RDNA 2-arkitekturen skal på alle måter være bedre enn forgjengeren. Den har nye teknologier, er mer energieffektiv og yter dobbelt så godt som forrige AMD-generasjon i 4K. Ifølge AMD selv, altså. AMD / YouTube

For å starte med produktene, dro AMD sløret av tre grafikkort i løpet av den nokså korte presentasjonen. Først de to relativt alvorlige Radeon RX 6800 XT og Radeon RX 6800, mens den enda kraftigere Radeon RX 6900 XT ble spart helt til slutt.

null Compute Units Frekvens Turbo Cache Minne Strøm Pris Slippdato Radeon RX 6900 XT 80 2015 MHz 2250 MHz 128 MB 16 GB 300 W $999 8. des Radeon RX 6800 XT 72 2015 MHz 2250 MHz 128 MB 16 GB 300 W $649 18. nov Radeon RX 6800 60 1815 MHz 2105 MHz 128 MB 16 GB 250 W $579 18. nov

Disse tre produktene, som slippes i november og desember, har som jobb å bryne seg på siste skrik fra konkurrenten Nvidia, altså RTX 30-serien .

En Nvidia-killer?

Så, hvor gode er AMDs nye grafikkort? Frem til vi selv kan teste kortene eller får se andre uavhengige tester har vi ingen fasit, men ifølge AMD selv er dette kort som fint skal holde koken selv mot Nvidias beste. Selv i 4K-oppløsning, og mens de bruker mindre strøm.

AMD / YouTube

Eller, for å si det slik: Radeon RX 6800 XT skal kunne måle seg med GeForce RTX 3080 i 4K og 1440-oppløsning. Radeon RX 6800 ble trukket fram som et langt bedre alternativ enn RTX 2080 Ti, og det til lavere pris og med lavere strømforbruk.

Et overklokket og optimalisert Radeon RX 6900 XT ble på sin side vist fram som en verdig motstander til GeForce RTX 3090.

Ryzen-samarbeid

Det er noen fordeler i det å kunne lage flere typer maskinvare, spesielt når produktene dine er relativt anstendige. I AMDs tilfelle er det her snakk om å bruke hele AMD-plattformen – altså hovedkort, prosessor og grafikkort – for å gjøre det enda litt enklere å klemme ut alt av ytelse.

Under presentasjonen trakk AMD blant annet frem «Rage Mode», som med et enkelt klikk skal kunne sørge for overklokking av grafikkortet.

AMD / YouTube

En annen ting var «AMD Smart Access Memory», der det skjer noe hokus pokus med minnetilgangen når Radeon RX 6000-serien pares med en Ryzen-prosessor tilhørende 5000-serien.

Til sammen kan disse to modiene gi så mye som opptil tretten prosents ytelsesøkning i 4K på beste grafikkinnstillinger.

Akkurat som sist, ligger presentasjonen tilgjengelig på YouTube slik at du kan ta en kikk selv. Selv er vi for opptatt til å glede oss til 18. november og 8. desember.