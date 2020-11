Spotify lar deg nå strømme direkte på Apple Watch

Spotify på Apple Watch lar deg nå strømme uten å være tilkoblet mobilen, gitt at du har nettilkobling. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 4 Nov 2020 07:51

Spotify ruller nå ut en mulighet for å strømme spillelister direkte til Apple Watch, uten at du trenger å ha en telefon tilkoblet. Dermed blir det for eksempel mulig å la telefonen ligge hjemme mens du er på løpetur og fortsatt ha musikk i ørene, gitt at du har en Apple Watch med tilkobling til mobilnettet.

Fortsatt ingen offline-funksjon

Spotify startet en test av denne funksjonen i september, og bekrefter nå overfor blant annet Engadget at den rulles ut til brukere. Nettstedet presiserer imidlertid at den fortsatt ser ut til å være i beta, og at det derfor ikke er alle som har fått den. Vi har imidlertid også bekreftet selv at det fungerer.

En funksjon som foreløpig ikke er tilgjengelig er dessuten muligheten til å lagre lydspor og podcaster «offline» på Apple-klokka, slik at man kunne lyttet helt uten nettilgang. Dette er en funksjon Spotify har hatt på mobil i flere år, og nye Apple Watch Series 6 har eksempelvis 32 GB intern lagring, så det burde absolutt ikke vært umulig å få til.

Denne meldingen dukker nå opp i Spotify-appen på Apple Watch. Niklas Plikk, Tek.no

Siri må brukes til søk

Tyske Macerkopf , som meldte om endringen først, rapporterer at appen ikke inneholder noen søkefunksjon, og at du derfor må bruke taleassistenten Siri om du vil hente opp spesifikke låter, artister, podcaster eller sjangre.

– Vi er fokusert på å utvikle opplevelser som lar brukerne høre på Spotify hvor og når de vil - uavhengig av enhet eller plattform. Etter en testperiode ruller vi nå ut strømmefunksjonen for Spotify på Apple Watch, sier en Spotify-talsmann til Engadget .

Fra tidligere finnes en nærmest fullverdig Spotify-versjon til Samsungs Galaxy Watch, blant annet - både med offlinefunksjon og muligheten til å navigere gjennom anbefalinger og søk. Fitbits klokker med app-støtte har også en Spotify-app, men den fungerer kun på samme måte som Apple Watch-appen så langt har fungert, altså som en fjernkontroll for mobilen eller Spotify Connect-enheter.

For å strømme direkte på Apple Watch trenger du en Apple Watch Series 3 eller senere, og minst watchOS 6.0, heter det hos Spotify selv .

Oppdateringen lar deg altså spille direkte på Apple Watch. Niklas Plikk, Tek.no