Tesla har økt prisen på Model S og Model X

Hanne Hattrem / VG

Vegar Jansen 26 Nov 2020 13:55

Det er ikke noe nytt at bilprodusenter justerer prisene sine. Kostnader for arbeid og deler eller råvarer, valutasvingninger og større eller mindre konkurranse kan påvirke den totale kostnaden i større eller mindre grad.

Samtidig er det noen produsenter som er mer glad i å flikke på prisene enn andre, og her må vi vel kunne si at Tesla skiller seg litt ut.

De satt nemlig akkurat opp prisen på Model S med over femti tusen koner.

Og da er det heller ikke så lenge siden prisen på denne modellen gikk ned. I forbindelse med at konkurrenten Lucid slapp prisen på sin kommende elbil Air i forrige måned, svarte samtidig Tesla med å sette ned prisen på Model S.

Da gikk startprisen på rimeligste Model S ned fra 749.990 til 721.990 her i Norge. Men nå har altså prisen steget igjen – denne gangen opp til 775.990 – en økning på 54 tusenlapper eller nesten 7,5 prosent.

Riktignok har modellen også gått fra vanlig Long Range til Long Range Plus i mellomtiden, men det skjedde før dette siste prishoppet.

Også Model X har blitt dyrere. Prisen på Model 3, ifølge Tesla i Norge, har på sin side ikke har blitt rørt siden den ble satt ned for litt over en måned siden.

Ukjent grunn

Nøyaktig hva som er årsaken til at Tesla igjen har justert prisen på Model S og Model X vet vi ikke. Vi har heller ikke fått noen kommentar fra Tesla vedrørende dette, med unntak av påminnelsen om at kunder som allerede har bestilt bil vil få den prisen som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen.

Det finnes dog rykter som spekulerer i om prisøkningen kan bety at en større eller mindre oppdatering eller «refresh» for disse modellene er på vei. Det kan i så fall passe godt, da den nye prisen gjelder for kommende produksjonsbolker av Model S og X, som trolig ikke vil nå europeiske kunder før i mars måned.