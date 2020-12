– Mer avanserte skjermer i iPhone 13

Nettsted hevder to av neste års iPhoner får raske skjermer.

Ingen 120 hertz-skjerm i år - men det ser lyst ut til neste år, ifølge et koreansk nettsted.

Finn Jarle Kvalheim 16 Des 2020 18:37

En av årets mobilskuffelser var at Apples nye iPhoner ikke ble levert med raske 120-hertz-skjermer som er ekstra behagelige for øynene når man leser eller ser film på mobilene.

Ryktene ville ha det til at teknologien var på vei i år, men til tross for at den ikke dukket opp klarte skjermen i iPhone 12 Pro Max å vinne Displaymates kåring av beste mobilskjermer på sine øvrige egenskaper. Nå hevdes det på ny at raske skjermer er på vei til iPhonene - nærmere bestemt to av neste års modeller.

Det er koreanske The Elec som melder at Apple vil bruke såkalte LTPO-baserte OLED-skjermer i to av neste års mobiler. Dette er den samme teknologien som er i årets Galaxy Note 20 Ultra .

De to mobilene kan vi antakeligvis regne med at er oppfølgerne til årets Pro og Pro Max. Nettstedet følger bransjen og forsyningslinjene til elektronikkprodusenter tett.

Variant av årets Galaxy Note-skjerm

LTPO-teknologien er ikke nødvendig i seg selv for å lage raske skjermer, men den skal senke strømforbruket i skjermene med 15–20 prosent. Lavere strømforbruk er nyttig i telefoner som må bruke ekstra strøm på å lage dobbelt så mange skjermbilder per sekund.

Selv om iPhonene har vært gode på mye, har de som regel aldri vært veldig mye mer enn «på det jevne» når det kommer til batteritid. Iallfall ikke om vi ikke ser på de aller største modellene. Dermed gir det mening at Apple har valgt å vente på denne typen skjermer før 120 hertz ble et tema for iPhonene.

Men ingen dag uten (mange) Apple-rykter, og et annet som kanskje virker litt løsere, men desto mer spektakulært om det skulle skje er patentene for kamera under skjermen på Apple Watch og en ny fingeravtrykksensor til å bygge inn i epleklokka.

TouchID på Apple Watch

Macrumours melder om en TouchID-sensor bygget inn i den vanlige tasten på Apple Watch - den som ligger på høyresiden av klokka, under den digitale kronen. I prinsippet er dette samme type løsning som mange mobiltelefoner og nye iPad Air har i dag, men vi har foreløpig til gode å se teknologien i smartklokker. I dag har Apple Watch ingen rene biometrifunksjoner, hvis vi ser bort fra at den kan låses opp ved hjelp av ansiktslåsen på en iPhone, og at den holdes åpen gjennom at helsesensorene under merker om den tas av håndleddet.

Planen om å dytte inn et kamera i Apple Watch virker noe mer søkt, ettersom nær ingen smartklokker har kamera i dag. Blant de store produsentene er det omtrent bare Samsung som har hatt klokker med vrien - og da i sin aller første storsatsing på teknologien, Galaxy Gear fra 2014 .

Ny kameraløsning for klokke eller mobil

Patentet er likevel sendt av Apple, og kan vel så gjerne anvendes i klokker som i mobiltelefoner - der man kan se for seg at selskapet før eller siden vil ønske å kvitte seg med busslommen. Men foreløpig ser det ut til at Apple har gjort særegenheten i toppen av mobilskjermene sine til et stykke signaturdesign mer enn en ulempe.

Funksjonen skal fungere ved at man har en tolags skjerm der ett av dem kan skru seg av og på og slippe gjennom lys, eller ikke, mens det neste kan vise farger. Ved å styre disse kan man også gjøre kamera og blits synlige gjennom skjermen, og man kan dessuten vise enklere innhold som stillestående tekst på den enkleste delen av skjermen og dermed potensielt bruke mindre strøm enn ellers.

Blant annet Casios smartklokker har et system som likner på dette allerede i dag, men det er kun for batterisparingens del. Fargeskjermen går av, og en mer tradisjonell tofarget LCD-skjerm med reflektivt materiale under aktiveres når klokken ikke trenger å vise avanserte menyer eller kart.