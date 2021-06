Covid-utbrudd i Taiwan kan gi store forsinkelser i elektronikkbransjen

På alt som trenger en prosessor, GPU eller annen elektronikk.

Flere av de store komponent-fabrikkene i Taiwan sliter nå med utbrudd av Covid 19-smitte blant sine ansatte. Dette vil trolig skape enda mer leveringstrøbbel i en bransje som allerede sliter med å holde tritt med etterspørselen, melder Financial Times .

Fabrikkene som er rammet er store leverandører av komponenter som brukes til en rekke ulike produkter. For eksempel mobiltelefoner, elbiler og andre enheter som trenger såkalte halvledere for å fungere.

Forsinkelser på ny iPhone?

Blant selskapene som nå sliter med pandemiutbrudd, er King Yuan Electronics, ofte forkortet KYEC. Selskapet har totalt 7300 ansatte, hvorav totalt 238 til nå har fått påvist corona. Det har medført at man forventer en nedgang i produksjonen på hele 35 prosent i juni.

KYEC er blant annet leverandør til MediaTek, en av de største chip-produsentene i verden. Problemene kommer i en tid hvor det allerede er estimert fire måneders leveringstid på halvledere.

Et annet selskap som sliter med smitte er Foxsemicon, som er en del av Foxconn-konsernet. Foxconn er et av selskapene som forsyner Apple med komponenter som brukes i blant annet iPhone og iPad.

Apple har ikke kommentert saken. Så det vites ikke hvor stor påvirkning dette utbruddet for eksempel vil kunne få på den kommende iPhone-lanseringen – som Apple pleier å holde på høsten.

Må stenge ned fabrikk

Som en følge av utbruddet så har både KYEC og Foxsemicon blitt nødt til å stenge ned sine respektive fabrikker for å desinfisere hele området. En operasjon som er ventet å ta to dager.

I tillegg testes alle som jobber ved fabrikkene for smitte, noe som i seg selv vil ta mye tid. Som nevnt har KYEC over 7000 ansatte som må sjekkes før de kan fortsette å jobbe.

Likevel tror Mark Li, en analyseekspert hos Bernstein, at disse tiltakene ikke vil få langvarige konsekvenser. Men at det heller vil gå ut over mindre produsenter, som trolig må vike frem til de største aktørene har fått overlevert sine bestillinger.

Taiwan var lenge nærmest upåvirket av coronapandemien, men har nå totalt 11.000 personer smittet og rundt 260 døde.