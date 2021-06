Intels nye prosessor lar tynne bærbare nå 5 GHz

Intels 11.-generasjons Core-prosessorer kommer nå i to nye varianter. Intel

Stein Jarle Olsen 31 Mai 2021 10:31

Intel benyttet sin presentasjon på årets digitale Computex-messe til å annonsere to nye prosessorer.

Det nye flaggskipet blant energieffektive bærbarprosessorer heter Core i7–1195G7, og kommer med en aldri så liten milepæl: Den vil nemlig kunne nå 5 GHz på én kjerne takket være Intels Turbo Boost Max 3.0-teknologi.

Det er opp fra 4,8 GHz på den tidligere toppmodellen i7-1185G7, som blant annet satt i Lenovos Yoga i9, den foreløpig siste laptopen vi testet .

Ny 5G-modul

Ellers er verken nyhetene eller oppgraderingene store. 1195G7 har fortsatt fire kjerner, åtte tråder og 96 Intel Xe-grafikkjerner (riktignok økt fra 1,35 til 1,40 GHz), akkurat som 1185G7, så ytelsesforbedringene vil nok ikke være de aller største.

Også i5-serien får en ny toppmodell, kalt Core i5-1155G7. I likhet med i7-modellen kommer denne kun med en liten hastighetsboost - fra inntil 4,0 GHz på tidligere i5–1145G7 til 4,3 GHz på 1155G7 og fra 1,3 til 1,35 GHz på grafikkjernene.

De nye prosessorene gjør Intel noe bedre rustet til å stå imot konkurransen fra AMD, som kommer med inntil åtte kjerner og en toppfrekvens på 4,4 GHz på sine Ryzen 5000-prosessorer ment for ultraportable PC-er. AMD har også lovet at PC-er med deres siste brikker skal kunne ha 17,5 timers batteridriftstid i vanlig bruk.

Intel varslet også at de har utviklet en 5G-modul for M.2-spor sammen med MediaTek. Intel 5G Solution 5000 vil dermed gjøre det litt lettere å legge til 5G-støtte i bærbare maskiner, og Intel sier det allerede er planlagt over 30 maskiner med denne brikken i løpet av 2022.

Ny ekstrem-NUC

Sist viste Intel også frem en liten sniktitt på sin kommende NUC-maskin (Next Unit of Computing), et konsept vi har testet flere ganger tidligere. Beast Canyon NUC 11 Extreme, som er kodenavnet på maskinen, vil være en kompakt gamingmaskin og ikke de bittesmå boksene de første NUC-maskinene var. Den vil ifølge PCMag være den første NUC-maskinen som har plass til et grafikkort i full størrelse.

NUC 9 Extreme hadde til sammenlikning også mulighet for et dedikert kort, men kun åtte tommer langt. Det begrenset utvalget en god del. Da vi testet Intels den gang heftigste NUC i 2016 , var den kun utstyrt med en integrert grafikkløsning, men selv det ga en «anstendig» spillopplevelse, slik vår tester kalte det.

Intel/PCMag

Ellers får Beast Canyon Intels såkalte «Compute Element»-brikke, som i praksis er prosessor, hovedkort, systemminne og et par mindre moduler integrert i ett og samme PCI Express-kort. Den okkuperer én PCI Express-port, og ved siden av sitter det altså ytterligere en port til grafikk.

Denne NUC-en bruker også Intels H-prosessorer, som gjerne brukes i bærbare gamingmaskiner eller andre ytelsesfokuserte PC-er, ikke den ekstra strømgjerrige U-serien.

Maskinen har et volum på åtte liter, og vil komme i sedvanlige i5-, i7- og i9-varianter. Pris og tilgjengelighet er foreløpig ikke kjent.