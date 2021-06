Happybytes og Chilimobil i priskrig om «Fri Data»

Begge legger seg nå under 400 kroner.

Chilimobil senker prisen på sitt Fri Data-abonnement med en tier. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Juni 2021 11:29

Etter at nyheten om Happybytes’ nye Fri Data-abonnement tikket inn i morgentimene i dag, dukket det kjapt opp en SMS fra Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill i innboksen:

– Vi kommer til å svare på utfordringen rundt Fri Data - hansken er kastet!

Et par timer senere er de klare med detaljene: Prisen på Chilimobils Fri Data senkes med en tier, til 459 kroner, og de plasserer seg dermed igjen på toppen av prispallen blant abonnementene med såkalt «ubegrenset» data. Nettsiden er i skrivende stund i ferd med å bli opppdatert.

– Kundene kan være helt trygge på én ting, vi skal alltid være best på mobildata, sier Mill.

Oppdatert 12.15: Like etter at vi publiserte saken, ringer Happybytes-sjef Thomas Sandaker med følgende beskjed: - Det er gode tider å være Fri Data-kunde i Norge på!

Hans svar til Chilimobil og de andre i markedet: Vi senker prisen til 398 kroner i måneden - altså fra de 468 kronene de først annonserte.

– Nå begynner virkelig prisen på Fri Data å bli på et nivå at det kan kalles et folkeprodukt. Nå kan du virkelig gå sommeren i møte uten å bekymre deg for data, sier Sandaker - som svarer bekreftende på spørsmål om dette var et utfall de hadde kalkulert med på forhånd.

Oppdatert 13.15: Vi spurte naturligvis Chilimobil om de ville svare, og etter en knapp times betenkningstid kommer det en SMS fra Ryen Mill:

– Selvfølgelig kontrer vi denne - billig data er jo vår spesialitet! Det blir 398/mnd fra oss også, skriver han, og lover mer info straks.

100 GB med full fart

Betingelsene er ellers disse: Chilimobil gir deg 100 gigabyte med data ved full hastighet før farta senkes til 3 Mbit/sek, mens Happybytes strekker seg til 108 GB.

Chilimobil øker imidlertid EU/EØS-kvota fra 24 til 27 GB, der Happybytes bare tilbyr 24.

Chilimobil-sjefen ser naturligvis også sitt snitt til å komme med et lite stikk i retning konkurrenten, siden Happybytes ikke tillater tvilling-SIM på sitt Fri Data-abonnement, noe Chilimobil gjør - riktignok etter mye om og men .

– Dette er en kundefordel som ingen andre matcher i kombinasjon med så mye data for pengene, sier Mill.

Slik ser markedet nå ut, etter Chilimobils endring og Happybytes’ nye endring:

null Happybytes Talkmore Chilimobil Telenor Telia Abonnement Fri Data Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Fri Data Next Normal/Rask/Maksimal X Pris 398 kr 499/549/749 kr 459 kr 549/599/799 kr 549 kr Hastighet Fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri Datamengde før hastigheten reduseres 108 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB Hastighet etter struping 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Data i EU/EØS 24 GB Samme som i Norge. 27 GB Samme som i Norge. 30 GB Nett Telenor Telenor Telia Telenor Telia Tvilling-/data-SIM Nei Ja Ja Ja Ja Annet - Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett inkludert. - Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett, Min Sky m.m. er inkludert. ID-forsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert.

Vi må som vanlig også nevne Ice, som tilbyr såkalt «Data Frihet» som en tilleggstjeneste til sine abonnementer fra 8 GB og oppover. Da betaler du 99 kroner ekstra i måneden (som blir 398 kroner i måneden for et abonnement med 8 GB og Data Frihet) og får hele 1000 gigabyte du fritt kan bruke der Ice har egen nettdekning.

Hastigheten på Data Frihet-dataene er inntil 10 Mbit/sekund, men det er selvfølgelig også en attraktiv pakke om du bor eller oppholder deg mye et sted det er Ice-dekning. Med Data Frihet får du også 4,7 GB ekstra data i EU/EØS.

