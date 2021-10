Apples nye Mac-brikke testet: Opptil 181 prosent raskere enn forgjengeren

M1 Max ser ut til å være et beist.

Nye 14- og 16-tommers MacBook Pro.

For kort tid siden avduket Apple sine nye MacBooker og med dem også sine nye, selvproduserte toppbrikker: M1 Pro og M1 Max. Disse skal være langt kraftigere enn alt Apple har puttet i laptopene sine før, og nye målinger viser ifølge 9To5Mac at dette stemmer rimelig godt.

Det er nye målinger fra Geekbench 5 som viser hva toppbrikken M1 Max kan yte, og målingene viser at grafikkdelen av prosessoren yter opptil 181 prosent bedre enn grafikkbrikken i forrige generasjon 16 tommers MacBook Pro.

I Geekbench 5s grafikktest (Metal) skåret 16-tommeren med M1 Max og 64 GB minne 68870 poeng. Sett i sammenheng med den grunnleggende Radeon-grafikken i forrige generasjon er dette et stort løft; disse scoret nærmere 20–25.000 poeng jevnt over. Sett mot den aller kraftigste brikken du kunne få i forrige generasjon er gapet mindre, men likevel rundt et løft på rundt 60 prosent

På prosessorsiden skårer M1 Max 1749 på én kjerne og 11542 på flerkjerneprosessering. Sett mot forrige generasjon 16-tommers MacBook Pro er dette et betydelig løft; denne skåret rundt 1100 på én kjerne og 6800 på flerkjernesiden.

Omtrent på linje med iMac Pro

De nye prosessorene er betydelige større enn forgjengeren.

M1 Max er som nevnt den kraftigste brikken Apple har laget noensinne, og målingene putter den omtrent på linje med den stasjonære prosesseringskraften i den nå utgåtte iMac Pro. Med andre ord: en laptop er nå like kraftig som en stasjonær fra forrige generasjon i Apples sortiment.

Dette er takket være både 5 nanometers produksjonsprosess og programvareoptimaliseringer, som både gjør M1-brikkene svært kraftige og også svært energieffektive.

M1 Pro-brikken kommer i tre varianter:

8-kjerner prosessor, 14-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 14-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 16-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

M1 Max-brikken kommer i to varianter:

10-kjerner prosessor, 24-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 32-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

En stor del av ytelsesøkningen bør også tilskrives mengden minne Apple har puttet inn, spesielt i 32-kjernersmodellen. De 32 eller 64 GB med minne vi finner her deles mellom grafikken og prosessordelen, og har en mye høyere båndbredde enn tradisjonelt minne. Dermed kan prosessorene fordele minne mer fleksibelt enn man tidligere har kunnet, avhengig av hva slags jobb maskinen utsettes for.

