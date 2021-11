Hevder de het Meta før Facebook byttet navn

«Meta PC» fikk rettighetene i august.

MetaPCs har spøkt med Facebooks nye navn på Twitter.

Forrige uke ble det kjent at Facebook bytter selskapsnavn til «Meta». Selv om vi skrev at det neppe vil ha så mye å si for de fleste brukere, kan det tilsynelatende allerede by på problemer for det nye selskapet.

Et lite oppstartsselskap fra Arizona i USA hevder nemlig det er de som bør være de rettmessige eierne til det nye Meta-navnet. De søkte nemlig etter «Meta»-merkevaren til sitt selskap – Meta PC – i august i år. En lignende søknad ble ikke sendt inn til det amerikanske patent- og merkevaredepartementet av Facebook før den 28. oktober i år.

I søknaden til Meta PC blir det også nevnt at de har brukt Meta-navnet på produktene sine siden november 2020, på ting som datamaskiner, lagringsenheter, tastatur og andre PC-tilbehør. Det tok dem altså over et år før de formaliserte det hele, og søkte om å merkevarebeskytte navnet.

Avisen Business Insider peker imidlertid på at saken ikke nødvendigvis er så enkel som at Meta PC var først ute. Den ideelle organisasjonen Chan Zuckerberg Initiative, hvor Mark Zuckerberg naturligvis er involvert, fikk eierskap til merkevaren «META» i 2018. Hvorvidt dette overstyrer søknaden fra i år, eller dekker en annen del av bruksområdet av navnet, er ikke tydelig ennå.

– Vi bytter navn til Facebook

MetaPC har siden Mark Zuckerbergs annonsering brukt Twitter-kanalen sin til å le litt av hele situasjonen, og lagt ut ulike memes med Zuckerberg og logoen deres for MetaPC:

De spøket også med at de planlegger å bytte navn til Facebook, nå som det var konkurranse om Meta-navnet.

Til nettstedet TMZ skal Joe Darger og Zack Shutt – eierne av Meta PC – sagt at de er villige til å gi opp navnet for 20 millioner dollar. Altså drøye 171 millioner kroner.

Hvorvidt dette faktisk blir en kamp om merkevarenavnet, eller om en av partene gir seg i løpet av prosessen, får vi vente og se. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at partene blir enige seg imellom, utenfor en rettssal.