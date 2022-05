Elkjøp nektet prismatch fordi produktet «ikke var det samme»

Men under klistremerket var det nøyaktig samme produkt-ID.



Flere butikker tilbyr ulike former for prisgarantier for å sikre at kundene handler hos dem, selv om de ikke har den laveste prisen i utgangspunktet. Hos Elkjøp har de noe de kaller «Prismatch», hvor de altså matcher prisen til norske konkurrenter, skulle du finne et produkt til en lavere pris et annet sted.

Så da Tek-leseren Truls-Are Halbostad skulle kjøpe blekk til sin Epson-skriver, og fant det samme produktet hos både Elkjøp og Netonnet, var det et godt øyeblikk å benytte seg av Prismatch-tilbudet. Netonnet solgte nemlig det samme blekket som Elkjøp, men for 400 kroner mindre.

Da Halbostad kontaktet kundeservice for å benytte seg av Prismatch, fikk han imidlertid beskjed om at det ikke var gjeldende. Elkjøp hevdet det var to ulike produktet.

Truls-Are Halbostad tok saken i egne hender og beviste at begge produktene var identiske, til tross for Elkjøps påstand om noe annet.

– Argumentet jeg fikk for at de ikke matcher var at de har forskjellige EAN-nummer, forteller Halbostad.

Kjøpte begge produktene og sjekket selv

Omtrent alle produkter i norske nettbutikker har såkalte EAN-nummer, og de er identiske på tvers av butikker. Like produkter bør derfor ha samme nummer.

Men i stedet for å akseptere forklaringen til Elkjøp, tok Halbostad saken i egne hender. Han kjøpte begge produktene, og sjekket selv.

Produkteskene var identiske, bortsett fra én ting: Over strekkoden til blekket kjøpt hos Elkjøp var det et klistremerke satt over, med en ny produktkode.

Men kikket man litt nærmere, og fjernet klistremerket, viste det seg å være nøyaktig samme produktkode på selve esken, som den kjøpt hos Netonnet.

Det var på dette punktet Halbostad tok kontakt med Tek.no. Og vi tok spørsmålet videre til Elkjøp.

Elkjøp: - Beklager

– Her må vi beklage til vår kunde, som selvsagt skulle fått prismatch på blekkpatronene. Det er som kunde sier, helt identiske produkter, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly

– EAN-kodene på produktene fra vår leverandør er forskjellige fordi produktene vi mottar har tyverialarm på pakningen. Det er en manuell jobb å tyverisikre disse varene, og den oppdaterte EAN-koden skal sikre at riktig produkt kommer til rett forhandler, forklarer Schøyen Bergly videre, som også sier at de ønsker å rette opp i feilen med Halbostad.

– Hva slags tyverialarm er det snakk om? Og er dette noe som gjelder flere produkter hos dere?

– Med tyverisikring mener vi at det klistres på en alarm, som gir utslag dersom den ikke er deaktivert i kassen. Denne type sikring har vi på alle våre blekkpatroner, samt på andre tyveriutsatte produkter uten at vi her ønsker å gå i detalj, grunnet sikkerhet, avslutter Schøyen Bergly.

Nektet iPhone-prismatch

Dette er ikke første gang Elkjøp har hatt saker relatert til sin Prismatch-tjeneste. Sist gang vi skrev om dem var i mars, da de nektet å prismatche en iPhone 12 mini som en kunde hadde funnet til en lavere pris et annet sted. Tilfeldigvis også Netonnet den gangen. Da hadde nemlig Elkjøp puttet et ekstra siffer på EAN-kodene på en rekke Apple-produkter. Det gjorde kodene annerledes fra konkurrentenes, og Elkjøp nektet prismatching.

– Våre produktnummer må ha 13 tegn for å fungere i systemet vårt. Derfor ligger det en 0 foran hos oss. EAN-koden vår og NetOnNet sin er med andre ord identiske, fortalte Schøyen Bergly i Elkjøp til oss den gangen.