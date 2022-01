Politibetjenter valgte å fange Snorlax i Pokemon Go fremfor tyver

Fikk sparken.

To politibetjenter i USA fikk sparken fordi de valgte å spille Pokemon Go fremfor å rykke ut til et innbrudd, melder blant annet The Verge.

Det var i 2017 at to politibetjenter i Los Angeles ble gjennomskuet av videoopptak fra bilen deres, som viser at de blankt ignorerte et radioopprop om å komme og bistå i et innbrudd i nærheten.

I etterkant ble de spurt hvorfor de ikke svarte når de ble ringt opp, hvorav de hadde påstått at de var i et lytt område og ikke hørte radioen.

Deres sjef var skeptisk til denne beskjeden og sjekket kameraet i bilen deres. Kameraet viste at de ikke bare hørte oppringingen, men bevisst valgte å dra et annet sted for å slippe å hjelpe.

Fanget Snorlax fremfor tyv

Kort tid etter at de hadde forlatt området kan man, ifølge rettsdokumenter, høre at de to betjentene diskuterte Pokémon Go. Blant annet den spesifikke karakteren Snorlax, og hva som var den beste ruten for å komme seg dit.

Da betjentene ble konfrontert benektet de å ha spilt Pokémon Go i arbeidstiden og mente på at de kun hadde hatt en vanlig samtale, skriver The Verge.

Betjentene forsøkte å anke saken med argumentet at kameraet i bilen ikke var ment å overvåke deres private samtaler. Anken ble avvist av dommer.