Instagram gjeninnfører kronologisk rekkefølge i feed

Kommer trolig i 2022.

TILBAKE: Funksjonen Instagram fjernet i 2016 kommer tilbake i 2022.

Instagram jobber med en versjon av feeden som viser brukernes innlegg i kronologisk rekkefølge. Det bekreftet Instagram-sjef Adam Mosseri under en senatshøring denne uken.

Mosseri uttalte at selskapet skal ha jobbet med funksjonen i flere måneder, skriver Engadget.

Det skjer etter at Instagram har vært i hardt vær over lengre tid. Tidligere i høst kom det flere varslersaker mot Instagram og Facebook i Wall Street Journal.

Egen feed for «favoritter»

Nå går Instagram tilbake til en funksjon vi kjenner fra tidligere, for å la det være brukernes eget valg hva de skal få opp i feeden.

Fram til 2016 fikk Instagrams brukere innleggene i kronologisk rekkefølge. Den gangen gikk de over til algoritmestyrt feed. I 2017 lanserte de også en oppdatering som i tillegg viste «anbefalte innlegg». Disse oppdateringene ble ikke godt tatt imot av brukerne, skriver The Verge.

I tillegg til at du vil få opp postene fra dem du følger i kronologiske rekkefølge, skal det også bli mulig å lage en egen feed for «favoritter». Begge feedene vil bli valgfrie å bruke, skriver Engadget.

Instagram sikter seg inn på å lansere funksjonen i løpet av første kvartal i 2022.

KRONOLOGISK: Snart vil postene på Instagram sorteres etter når de ble publisert.

Negativ påvirkning på unge

The Wall Street Journal avslørte at Facebook siden 2019 har vært klar over Instagrams effekt på tenåringsjenter. Bare dager senere varslet Frances Haugen om det samme i Kongressen.

Senatshøringen denne uken var den femte i en serie av høringer relatert til sosiale medieplattformers potensielle skadevirkninger på barn og unge.

Tek har tidligere skrevet om hvordan senatorer utga seg for å være tenåringer på Instagram, for å se hva slags innhold de ble presentert for av appens algoritmer.

