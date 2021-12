Lanserer PlayStation 5 i nye farger

Fra neste måned blir Sonys konsoll å få i fem nye varianter.

PlayStation 5 i fem nye farger.

Sonys PlayStation 5-konsoll er stadig svært populær (og utfordrende å få tak i), men hittil har den kun vært å få it hvit versjon. Nå melder Engadget om at Sony fra og med neste måned vil selge konsollen i ytterligere fem fargevalg, de fleste betydelig sprekere enn hvit/sort-kombinasjonen vi er vant med.

De nye fargene kommer i form av plater du kan bytte ut de hvite originalplatene med, og er som følger:

Midnight Black

Cosmic Red

Nova Pink

Starlight Blue

Galactic Purple

Disse fargene matcher de samme fargene som ble introdusert på kontrollene litt tidligere, som du kan se i videoklippet under:

Fargene skal være inspirert av et galaksetema, noe bakgrunnen i video- og bildemateriallet viser tydelig. Under kan du se videoen av selve konsollplatene:

Koster omtrent en femhundrelapp

Siden det er snakk om kun et bytte av de utvendige, hvite platene på konsollen trenger du altså ikke kjøpe en splitter ny konsoll for å skaffe deg en ny farge. Men du må betale minst 55 dollar for å få tak i disse alternative platene, eller rundt 500 norske kroner med dagens kurs.

Platene vil bli å få for både den digitale varianten og den disk-baserte varianten (eller «Ultra HD Blu-ray»-baserte, om du vil). Først ut vil den røde og sorte varianten komme, allerede i januar. Deretter blir rosa, blå og lilla tilgjengelig innen «første halvdel» av 2022.

Det er kanskje ikke en stor trøst for de som enda ikke har fått tak i en konsoll, og dessverre er stadig etterspørselen langt større enn det fabrikkene kan dytte ut. Dette bekreftet også leverandørene til oss da vi tok tempen på konsollmarkedet for kort tid siden.

