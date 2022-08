Nå kommer Apples «gjør det selv»-service til Norden

Sender deg offisielt utstyr for å reparere Apple-dingsene dine.

Apple har en tid tilbudt utleie av verktøy og utstyr som skal til for å reparere iPhoner og Macer på kjøkkenbenken. Sammen med utleieutstyret kan brukere bestille originale deler, så som skjermer eller batterier, og dermed fortsatt ha en helt original iPhone etter reparasjon.

Nå melder Computerworld at tjenesten åpnes i Danmark før året er omme. Da vil også nettsiden der tjenesten bestilles gjennom bli åpnet.

Vi har foreløpig ikke fått svar fra Apples pressetjeneste på om løsningen er på vei også til Norge, men oppdaterer saken ved svar.

Retten til å reparere

Tjenesten har frem til nå vært tilgjengelig for blant andre amerikanske kunder etter langvarig press rundt «retten til å reparere» eller «right to repair». Bevegelsen handler om muligheten til å fikse defekte produkter selv både med tanke på pris og bærekraft. Og de siste årene har den skutt fart. Retten til å selv kunne tukle med produktene man eier er nå foreslått eller innført som lov i flere land.

Det er imidlertid litt ulike deler av bevegelsens kampsaker som har blitt innført - for eksempel har EU foreløpig et krav om at deler skal være tilgjengelige for reparatører i ti år, mens det jobbes med lovverk rundt resten av retten til å reparere.

Får kritikk for å gjøre det vanskelig

iPhone-brukere i land der tjenesten er rullet ut kan kjøpe et batteri for rundt 440 kroner. Det kommer oppå en leiepris på omtrent 480 kroner uken for reparasjonssettet, der også transport er inkludert. Dermed blir det forholdsvis dyrt for eldre enheter sammenliknet med vanlige mobilreparatører på kjøpesentre der du typisk kan betale noen få hundrelapper for hele jobben - men da typisk uten originale deler.

Selve prosessen har også fått en solid dose kritikk. Blant annet ble løsningen testet av The Verge som noterte seg at alt utstyret veide nesten 40 kilo og kom i to svære kofferter.

I testen beskrives tjenesten med ord som «dette må være kødd», og «jeg begynner å lure på om Apple ikke ønsker at vi skal reparere».

Må verktøykassen(e) være så stor(e)?

Graden av reparerbarhet i ulike produkter blir testet av blant andre nettstedet iFixit. Der teller gjerne antall ulike skruhoder ned, og det samme kan for eksempel loddinger gjøre eller sammensveiset plast som ikke kan tas fra hverandre uten å ødelegges. Til slutt får utstyret en reparerbarhetskarakter.

Ett spørsmål er om Apple «kødder» med sitt omfangsrike verktøysett - et annet er om det rett og slett er det som skal til for å dekke alle eventualiteter akkurat nå. Tjenesten ble først åpnet i fjor og markerte et skarpt skille fra Apples tidligere holdninger til reparasjon utenfor egne verksted. Dermed er neppe produktene laget for enkel hjemmereparasjon fra før.

Kan vi se en overgang til iPhoner og Macer som er enklere å reparere, slik at omfanget på verktøysettet kan slankes over tid?