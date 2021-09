Lanseringsskred fra Microsoft

Viste frem ny Surface-serie for kreative, en haug oppdaterte modeller og ny mobil med to skjermer.

Her er nye Surface Laptop Studio, arvtageren til Surface Book-serien.

Under et digitalt arrangement onsdag kveld lanserte Microsoft en rekke nye produkter i sin Surface-serie, laget spesielt for Windows 11 som slippes om like over et par uker.

Alle enhetene kommer med Windows 11 ferdig installert.

Produktene ble presentert av produktansvarlig hos Microsoft, Panos Panay. Han gikk friskt ut ved å hevde Surface-serien deres hadde vært «en kraft for revolusjon i bransjen det siste tiåret».

Vi drister oss til å være litt enig med ham, ettersom det blant annet er gjennom deres egne Surface-produkter Microsoft fikk resten av produsentene som lager Windows-bærbare til å fokusere på interaksjon, med gode pekeplater, samt byggekvalitet.

Les også Slik er det å bruke neste Windows

Surface Pro 8

Microsoft viktigste hybrid-maskin får et nytt design med tynnere skjermrammer. Endelig får den altså et mer moderne design. Støtte for Intels såkalte «Evo»-plattform får den også, som erfaringsmessig betyr at maskinen vekkes fra dvale umiddelbart og har lang batteritid. Microsoft oppgir at nye Surface Pro skal takle inntil 16 timer bruk på en fullading.

De nye prosessorene dens kommer fra Intels siste 11. generasjon og har fire kjerner. Selskapet hevder disse skal sørge for inntil 40 prosent høyere ytelse for prosessorintensive oppgaver, og inntil 75 prosent høyere ytelse for 3D-oppgaver enn forrige generasjon Surface Pro 7.

Forrige Neste Microsoft. Surface Pro 8. Microsoft. Surface Pro 8. Åpne fullskjerm

Skjermen har alltid vært god på Surface Pro-modellene. Nå oppgraderes den kraftig, med 120 hertz oppdateringsfrekvens som vil gi langt glattere bevegelser når du ruller nedover nettsider, flytter på vinduer eller spiller. Skjermen får også en adaptiv modus, som tilpasser fargetempearturen etter omgivelsene dine, slik vi har sett på Apples MacBooker i en årrekke. Panelet er fremdeles 13 tommer stort.

Endelig har Microsoft fått på plass Thunderbolt (4)-utganger i Pro-utgaven sin, som vil gjøre den mer fleksibel med tanke på oppkoblinger mot eksterne enheter som skjermer, dockingløsninger (andre enn Microsofts egen Surface Connect) og eksterne grafikkløsninger.

Maskinen får dessuten en ny penn, Surface Slim Pen 2. Den har en innebygget haptisk sensor som gir fra seg små mikrovibrasjoner for å simulere strøkene og tilbakemeldingene du får når du bruker en ekte penn mot papir. Dette blir spennende å teste i praksis!

Forrige Neste Microsoft. Surface Slim Pen 2. Microsoft. Surface Slim Pen 2. Åpne fullskjerm

Pennen bor, som tidligere, i en lomme mellom skjermen og tastaturet og lader automatisk mens den hviler der. Den kan også festes magnetisk mot maskinen når du tar en kort pause eller forflytter deg.

Ingen ting ble nevnt om kvaliteten på kameraet, som til nå har vært ganske svak i de fleste bærbare, inkludert Surface Pro-serien.

Surface Pro 8 blir tilgjengelig i Norge tidlig neste år, til priser fra 12.600 kroner.

Surface Pro 8 annonse Sjekk prisen

Surface Laptop Studio

«Nå er vi i en tid der vi må konstant flytte oss rundt. Surface Laptop Studio gir deg ytelsen til en skrivebordsmaskin, og portabiliteten til en bærbar», fortalte Panay fra scenen.

Maskinen han snakker om virker å være den spirituelle oppfølgeren til Microsofts Surface Book-serie, med kraftigere maskinvare enn deres øvrige bærbare.

Forrige Neste Microsoft. Surface Laptop Studio. Microsoft. Surface Laptop Studio. Microsoft. Surface Laptop Studio. Åpne fullskjerm

Maskinen skal være den kraftigste Surface-enheten Microsoft har laget, og får dedikert grafikk i form av Nvidia RTX 3050 Ti. Det bør åpne for at du kan kose deg med flere spill på den, men kanskje viktigere, at oppgaver som modellering, design og filmredigering går mye raskere unna enn tidligere.

Den kraftige grafikken får følge av en uspesifisert firekjernet Intel-prosessor fra deres 11. generasjon Core i-serie.

Det er tydelig at maskinen er kraftig, for den står nærmest på en liten pidestall, med tydelige ventilasjonssjakter, og er ikke spesielt tynn.

I tillegg til rå kraft er dette en unikt utformet maskin. Mens den ligner «veeeldig» på en MacBook Pro, er det bare til du tar tak i skjermen og trekker den mot deg. Den stopper ikke før den dekker tastauret, og du har den i det Microsoft kaller «Stage-modus» som skal egne seg godt til filmvisning, presentasjoner og lignende. I tillegg gir det mening dersom maskinen er docket opp til eksterne skjermer og du bruker et eksternt tastatur.

Vi har sett stage-modusen tidligere fra Acer, som ikke fikk designet til å ta av. Kanskje Microsoft har kraften og fokuset som skal til for å lykkes?

Designet åpner også for at skjermen kan legges nesten helt ned mot tastaturet, med en liten vinkel for å gjøre det mer behagelig å bruke den med Surface Slim Pen 2 til å tegne eller ta notater. Denne modusen kalles «Studio»-modus.

Surface Laptop Studio i «Studio-modus». Her ser vi også Panos Panay hente frem Surface Slim Pen 2, som har ligget magnetisk festet til undersiden av maskinen.

– «Episk pekeplate»

Pekeplaten har vært et satsningsområde for Microsoft siden de avduket den første Surface-enheten sin. Nå skal de har tatt opplevelsen et steg videre. «Surface Laptop Studio har det beste tastaturet jeg har brukt, og den mest episke pekeplaten vi har laget», kommer det fra Surface-sjef Panay.

Det kommer frem at den haptiske tilbakemeldingen til pekeplaten blant annet kan tilpasses av deg som bruker den, slik at den gir akkurat den responsen du ønsker. Det blir spennende å sjekke ut i praksis, og teste opp mot Apples pekeplater som også har en viss form for brukertilpasning.

Panelet måler på sin side 14,4 tommer, får høy oppløsning og

Som hos Surface Pro 8 finner vi både ansiktspålogging, Thunderbolt 4 og den nye Surface Slim 2-pennen her.

Og Surface Laptop Studio får et 1080p-kamera! Du verden. Her kan Microsoft ende opp med å virkelig skille seg ut fra konkurrentene, som halvannet år inn i en pandemi der vi er tvunget til å møtes i videosamtaler, fortsatt kommer med elendige 720p-kameraer.

Microsoft mener kameraet skal levere et lyssterkt bilde og fange deg fra din beste side. I tillegg lover de bort «krystallklare» lydsamtaler.

Surface Laptop Studio kommer til Norge tidlig neste år, og begynner på 18.000 kroner.

Microsoft Surface Laptop Studio annonse Sjekk prisen

Surface Duo 2

Microsofts første brettbare mobil med to skjermer, Surface Duo, tok aldri av. Nå prøver de seg likevel med en oppfølger.

Denne får ifølge selskapet kraftig forbedrede hengsler og en kurvet skjerm som ligger delvis eksponert mot den ene langsiden når telefonen er klappet sammen. På denne lille synlige stripen skal Microsoft vise ting som varslinger og batterinivå uten at du trenger å åpne telefonen.

Skjermen er fremdeles svært tydelig «delt» i midten av telefonen, men støtter sømløs flytting av apper, tekst og bilder med mer på tvers. MIcrosoft viser hvor kjekt det kan være å holde en videosamtale med noen på en av skjermene, samtidig som du har et tekstdokument oppe på den andre.

De er også opptatt av at telefonen er en kapabel spillmobil, og kan holdes nærmest som en Nitendo DS, med spillkontrollene på den nedre skjermen, mens all «action» skjer på den øvre. Det ser faktisk ikke helt «gæli» ut, selv om de mest konservative av oss nok stadig vil savne fysiske knapper.

En Snapdragon 888 er systembrikken som skal drive telefonen, og den har innebygget 5G-modem, som Microsoft er raske til å fortelle selvsagt kan brukes når du strømmer spill via Xbox Game Pass.

«Oig», pass på datakvoten din, sier vi!

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Skjermene skal for øvrig inneha nesten en halv milliard piksler samlet, og får en oppdateringshastighet på 90 Hz. Panelene er beskyttet av Cornings sterkeste glass, visstnok.

Duo 2 får et hovedkamera med tre linser. En ultra vidvinkel-linse med 16 megapiksler oppløsning og f/2.2 blender. En vidvinkel-linse med 12 megapiksler og f/1.7 blenderåpning, samt en telelinse med 12 megapiksler oppløsning og f/2.4 blender. De to sistnevnte får begge optisk bildestabilisering som gjør det lettere å få gode bilder om du skjelver litt på hendene eller du tar bilder i lite lys.

Når skjermene er strukket ut skal Surface Duo 2 være verdens tynneste 5G-mobil, forteller Microsoft, og viser også hvordan telefonen passer sammen med nye Surface Slim Pen 2, som fester seg magnetisk til telefonen og selvsagt kan brukes til å tegne og skrive med.

Microsoft har ikke annonsert noen lansering for Surface Duo 2 i Norge.

Microsoft Surface Duo 2 annonse Sjekk prisen

Surface Go 3

Microsofts rimeligste hybrid får ingen designoppdatering, men blir inntil 60 prosent raskere. Det til tross for at denne serien holder seg til Intels 10. generasjon prosessorer som ikke akkurat er splitter nye lenger.

Den får også ansiktspålogging og en en dedikert modus for barn. Så langt er det ikke klart akkurat hvordan denne vil fungere, men den skal blant annet gjøre det tryggere å forlate barnet med den. Nettilgangen kan begrenses til nettsteder som er egnet for besøk fra de små, og foreldre kan lett holde oversikt over hvor mye skjermtid barna har hatt, samt låse enheten, selv om de ikke befinner seg i samme rom.

Maskinen lanseres 21. oktober og starter på 4800 kroner, da uten tastatur, som må kjøpes i tillegg.

Surface Go 3.

Microsoft Surface Go 3 annonse Sjekk prisen

Les også Nå kan du logge inn på Microsoft-kontoen uten passord