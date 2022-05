Apple vil nå la apper øke prisen uten å be deg om lov først

Apple går fra «opt-in» til «opt-out» om tjenesteleverandører vil øke prisen på et abonnement som faktureres gjennom App Store - så lenge økningen ikke er på mer enn 50 prosent.

Apple vil nå tillate abonnementstjenester å øke prisen uten at du lenger eksplisitt må akseptere økningen. Det skriver The Verge, som henviser til en oppdatering i Apples App Store-regler som ble publisert mandag.

Tidligere har App Store-abonnementer fungert slik at prisøkninger har ført til at kunden aktivt måtte gå inn og godkjenne økningen. Hvis ikke har abonnementet blitt kansellert før den neste faktureringsperioden.

– Dette har ført til at noen tjenester utilsiktet har blitt kansellert for brukere, og at de har måttet ta steg for å reabonnere i appen, fra Innstillinger på iPhone eller iPad eller i App Store på Mac, skriver Apple.

Maks 50 prosent økning

Oppdateringen kommer riktignok med noen restriksjoner. For et abonnement som faktureres på ukentlig eller månedlig basis kan ikke økningen være på mer enn fem dollar (cirka 50 kroner) per uke/måned, og 50 dollar for årsabonnementer.

Økningen kan heller ikke være på mer enn femti prosent, og prisen kan ikke økes mer enn én gang i året uten at kunden må godkjenne økningen som før. Den nye policyen gjelder heller ikke i land hvor dette ikke er tillatt ved lov.

Med andre ord: Hvis du betaler 100 kroner i måneden for et abonnement som faktureres gjennom App Store, kan tjenesten øke prisen til 150 kroner uten at du aktivt må inn og godkjenne. Er prisen 200 kroner i måneden og utvikleren vil øke til 280 kroner vil det fortsatt kreve godkjenning, siden økningen er på over fem dollar.

Skiller seg fra Google

Apple presiserer også at de alltid vil opplyse kunder om en prisøkning i god tid i forveien, både via epost, pushvarsling og en egen melding i den aktuelle appen. De skriver også at de vil sørge for å opplyse brukere om hvordan de kansellerer abonnementet om de ønsker det.

Slik vil Google at utviklere skal be om aksept fra kunder om økning i abonnementsprisene.

Apples endring gjør for øvrig at Apple vil skille seg fra konkurrenten Google Play Store, siden de tidligere har hatt mer eller mindre identisk policy. I Googles retningslinjer for utviklere heter det at de har sju dager til å gjøre brukeren oppmerksom på en prisendring før Google gjør det for dem.

– Eksisterende abonnenter har minst 30 dager på å se på prisøkningen og avgjøre om de vil akseptere den. Hvis de ikke aksepterer prisøkningen, kanselleres abonnementet automatisk før de ellers ville ha betalt den høyere prisen, skriver Google.

Tegn på at en endring var på trappene hos Apple ble for øvrig sett allerede tidligere i år. Utvikler Max Seelemann postet en advarsel om prisøkning på Disney+ på Twitter, hvor standardvalget er «OK».

For å si nei til prisøkningen måtte han i praksis gå inn og kansellere abonnementet manuelt.

Til Apples forsvar er ikke praksisen så veldig ulik den vi kjenner fra tjenester som Netflix og Spotify. Disse gjør gjerne prisjusteringer med mer eller mindre jevne mellomrom, og praktiserer den samme «stille aksepten» som nå blir standard i App Store.