Ny elektrisk sedan fra Volkswagen

Dette er ID. Aero.

Slik ser den nye bilen ut.

Volkswagen har lenge jobbet med en helelektrisk stasjonsvogn/sedan, som først hadde prosjektnavnet «Aero B» da den ble vist frem for to år siden. I en ny pressemelding viser de nå endelig frem en mer eller mindre ferdig sedanmodell, ved navn ID. Aero.

Per nå later det til å kun være en sedanmodell, men det er som kjent ikke helt uvanlig at sedanmodeller også kommer i stasjonsvognutgaver.

Bilens rekkevidde på 620 kilometer (WLTP) er i samme gate som konkurrerende biler, og den lander dermed i godt løp med eksempelvis Tesla Model S med en estimert rekkevidde på 637 kilometer. Rekkevidden suges ut av et batteri på 77 kWh, som også er nokså likt lignende biler rent størrelsesmessig.

Som de fleste av Volkswagens andre elbiler er Aero bygget på MEB-plattformen, som er helt separat fra plattformen selskapets fossilbiler bygges på. Det er dermed ikke en tilpasning av et gammelt design til elektrisk drivverk, men bygget for elektrisk fremferd fra bunnen av.

Starter produksjonen for det norske markedet neste år

Produksjonen for det norske markedet skal ifølge Volkswagen komme i gang i 2023, og bilene «kan dukke opp på norske veier allerede neste år». Det er altså en forsiktig lovnad om at du også vil få kjøpt bilen og levert den i 2023, uten at Volkswagen tilsynelatende kan love dette.

I og med at det er trøblete tilgang på deler og produksjonsutstyr i de fleste industrier takket være både krigen i Ukraina og etterdønningene av pandemien, er nok dette et smart forbehold å ha i mente.

Den norske Volkswagen-importøren Harald A. Møller har stor tro på bilen og tror den vil kunne finne stor suksess i det norske markedet. Nordmenn er jo som kjent glade i elbiler, og også i luksus. Og der sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen Norge, at ID. Aero definitivt vil kunne levere.

Bilen skal kunne by på «eksepsjonell plass og ekslusivt interiør», og ifølge selskapet skal bilen være en ny milepæl i deres elektriske bilproduksjon.

Få detaljer og bilder så langt

Per nå har ikke Volkswagen publisert noen detaljerte spesifikasjoner, men det oppgis at bilen er «nesten fem meter lang» og skal ha en luftmotstandskoeffisient på 0,23. Ikke helt på nivå med klasseledende Mercedes EQS’ 0,20, men ikke langt unna.

– Vi tror den kommer til å treffe eksisterende Volkswagen-kunder som i dag har vært vant med å kjøre bil med god plass, men samtidig også skape entusiasme hos nye kundegrupper, sier Edvardsen-Eibak.

Akkurat nå har bilen også opplyste berøringsflater i stedet for dørhåndtak, men dette kan endre seg til helt ferdig produksjonsmodell, opplyses det om.

Den markante lysstripen og LED-lysene virker det ikke som man skal røre, og designet virker å være mer eller mindre som du kan se på bildene. Det er så langt ingen bilder av interiøret, så det er så langt i det blå om Volkswagen har kommet med noen sprell her.

