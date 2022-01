Subaru lanserte nye elbilkonsepter

Skal det være en banebil med 1073 hestekrefter?

Subaru STI E-RA Concept

Under en messe i Tokyo viste japanske Subaru frem to nye elbilkonsepter, melder Electrek.

Men det er ikke snakk om en elektrisk rallybil. For selv om mange forbinder Subaru med nettopp blå biler med gul dekor som suser igjennom ulike rallyetapper når det kommer til motorsport, er det en racingbil for bruk på bane som nå står klar.

Les også Cybertruck utsatt

1073 hestekrefter

Den nye råtassen heter Subaru STI E-RA Concept. Og bilen kommer med fire motorer fra japanske Yamaha, som til sammen skal yte opp mot 1073 hestekrefter.

Det betyr at den trekker på alle fire hjulene, hvor kreftene skal kunne justeres for hvert enkelt hjul separat. Samtidig er bilen designet for å ha maksimalt marktrykk, noe som kommer godt med om de skal komme i havn med målet for denne bilen.

For produsenten har nemlig tatt sikte på å kjøre denne bilen rundt legendariske Nürburgring på rundt 6 minutter og 40 sekunder i løpet av 2023.

En tid som i få fall vil være meget imponerende, selv om for eksempel VWs elektriske ID. R-konseptbil har klart den samme runden på 6 minutter og 5 sekunder.

Subarus konseptbil leveres med et batteri på 60 kilowattimer. Noe som ikke virker å være spesielt mye om man har planer om å holde full gass over flere runder.

I første omgang er dette altså et konsept, men Subaru skal angivelig ha planene klare for å få bilen testet på en japansk racingbane i løpet av dette året.

Subaru Solterra STI Consept

Ny STI-utgave

Sammen med racingbilen ble det også vist frem en STI-versjon av selskapets kommende elektriske SUV.

Denne varianten seiler under navnet Solterra STI Consept, som skal være en mer sporty versjon av den vanlige Solterra-modellen – som er et resultat av plattformen Subaru og Toyota har utviklet sammen.

Selskapet avslørte ikke noe mer rundt hva som vil gjøre STI-varianten raskere eller bedre. Annet enn at man på bildene kan se at utseendet virker å være frisket opp et par hakk med en spoiler på taket og røde skjørt på undersiden.

(Kilde: Electrek, Engadget)

Les også På denne ladestasjonen kan du bytte ut hele elbilbatteriet på noen minutter