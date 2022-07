Ubisoft stenger ned flerspiller for en rekke spill

Inkludert Assassin’s Creed Brotherhood.

Assassins Creed Brotherhood

Vilde M. Horvei 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Ubisoft stenger nettjenestene for til sammen 15 eldre spill til PC, Xbox 360, Wii og PS3. Dette annonserer selskapet på egne nettsider.

Dette betyr at spillere mister tilgang til onlinefunksjoner, nedlastbart materiale (DLC) og flerspillingsmuligheten.

Ubisoft uttaler selv at de ønsker å fokusere på nyere spill som grunn for at de nå stenger tjenestene.

– Ved å stenge nettjenestene for noen eldre spill kan vi fokusere ressursene våre på å levere gode opplevelser for spillere som spiller nyere eller mer populære titler, heter det på Ubisofts egne sider.

Ikke første gang Ubisoft fjerner spill

Det er ikke første gang Ubisoft annonserer at de fjerner nettjenester for spilltitler. Bare for få måneder siden skrev Videogames Chronicle at Ubisoft ville fjerne 90 spilltitler fra katalogen. Blant disse var Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Lockdown og Ghost Recon Future Soldier.

Men også skaperne av det svært berømte spillet Halo uttalte i fjor at en rekke Xbox 360-titler ville bli utilgjengelig i januar 2022. Dette gjaldt blant annet Halo: Reach, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo: Combat Evolved Anniversary, Spartan Assault og Halo Wars.

Alle spillene som mister nettsupport

I denne runden er det denne listen med spill Ubisoft trekker støtten til:

Anno 2070

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.



PC, PlayStation 3: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. Assassin's Creed 3 (2012-utgaven , ikke den «remastrede» utgaven fra 2019)

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig (DLC).

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig (DLC). PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. Assassin's Creed Brotherhood

PC : Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.

PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner.



PC Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. Assassin's Creed Liberation HD

PC: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.



PC: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. Assassin's Creed Revelations

PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller og bruke onlinefunksjoner.



PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller og bruke onlinefunksjoner. Driver San Francisco

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.

PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. Far Cry 3 (2012-utgaven)

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.

PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av- og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. PlayStation 3, Xbox 360: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier

PlayStation 3, Xbox 360: Flerspillermuligheten blir utilgjengelig. For å spille solokampanje må du sette konsollen din i offline-modus.



PlayStation 3, Xbox 360: Flerspillermuligheten blir utilgjengelig. For å spille solokampanje må du sette konsollen din i offline-modus. Prince of Persia: The Forgotten Sands

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. Rayman Legends

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.



PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. Silent Hunter 5

PC: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft.kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig.



PC: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft.kontoer eller bruke onlinefunksjoner. I tillegg blir installering av og tilgang til nedlastbart materiale utilgjengelig. Space Junkies

PC (HTC VIVE, Oculus): Spillet er i utgangspunktet kun flerspiller, og du vil således miste tilgangen til denne tittelen i sin helhet.



PC (HTC VIVE, Oculus): Spillet er i utgangspunktet kun flerspiller, og du vil således miste tilgangen til denne tittelen i sin helhet. Splinter Cell: Blacklist

PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner.

PlayStation 3, Xbox 360: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.



PC: Du mister tilgang til flerspiller, samt muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller onlinefunksjoner. PlayStation 3, Xbox 360: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner. ZombiU

Wii U: Du mister muligheten til å koble til Ubisoft-kontoer eller bruke onlinefunksjoner.