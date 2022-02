Prisen er klar for den første el-stasjonsvognen

MG5 har fått norsk pris - en ganske attraktiv sådan.

Kinesiske MG har etter hvert blitt et ganske vanlig syn på norske veier, i form av den meget rimelige kompakt-SUV-en MG ZS.

Nå er MG-importør Norwegian Mobility Group klare med detaljer og priser på den neste MG-elbilen, nemlig stasjonsvognen MG5.

Drøye 300.000 kroner

Prisen blir 309.990 kroner for utstyrsnivå Comfort, og så kan du legge til ytterligere 15.000 kroner for utstyrsnivå Luxury. Begge prisene er ekskludert frakt og levering, så du må legge på noen kroner for det og - vanligvis rundt 10.000.

Comfort kommer blant annet med LED-hovedlykter og -baklykter, setevarme foran, parkeringshjelp og MGs «Pilot»-løsning, blant annet med adaptiv cruise control og filholderassistent.

Luxury-versjonen legger til 360-graders parkeringskamera, elektrisk justering av førersetet, setetrekk i kunstskinn og en felgoppgradering fra 16 til 17 tommer.

400 kilometer rekkevidde

Bilen måler nøyaktig 4,6 meter i lengde, som vel plasserer den et sted mellom biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og resten av el-SUV-ene i samme klasse - og mindre høyreiste biler som Polestar 2 og Tesla Model 3.

Batteriet er som meldt tidligere på 61,1 kilowattimer, og skal gi en rekkevidde på inntil 400 kilometer etter WLTP. MG5 kan hurtiglade med inntil 87 kilowatt, som skal kunne gi 0–80 prosent på rundt 40 minutter i gode forhold.

Bilen bruker CCS-port for hurtiglading, og ombordladeren er på 11 kW (trefase). Ladeporten sitter for øvrig helt i front, som er kjent for ikke å være helt optimalt for norske vinterforhold.

Ellers er det ganske forsiktige motorspesifikasjoner, med 115 kW (156 hestekrefter) og 280 Nm moment, som sammen skal gi 0–100 km/t på 8,3 sekunder. Bagasjerommet er på 479 liter, mens du får 1367 liter til rådighet om du legger ned baksetene.

Tilhenger og taklast

MG5 kan også trekke tilhenger på inntil 500 kg, og kan bære 75 kg på taket. Såkalt V2L - eller vehicle-to-load - er standard, og betyr at bilens ladeport kan brukes som en vanlig stikkontakt ved hjelp av en adapter, eventuelt også til å lade en annen elbil.

Porten kan levere 2200 watt på denne måten, og strømmen hentes naturligvis fra bilens batteri. Denne funksjonen kjenner vi også fra blant andre Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6. I motsetning til MG ZS kommer også MG5 med tilhørende mobilapp fra start.

Fra mai

Prisnivået MG legger seg på betyr at bilen konkurrerer prismessig med det som i hovedsak er noe mindre biler, som Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot e-2008 og Opel Mokka-e.

Sammenliknet med de to sistnevnte har MG5 større batteri og rekkevidde, noen titalls liter større bagasjerom og sannsynligvis også litt bedre plass innvendig, i tillegg til at den altså kan trekke en liten tilhenger. E-2008 starter på 299.900 kroner.

MG5 Electric kommer til forhandlerne i slutten av mars, kan prøvekjøres fra april og vil starte utleveringene til kunde i mai. Norwegian Mobility Group sier de forventer et salg på opp mot et par tusen biler.