Høydepunktene fra Xbox og Bethesdas store avsløring

Fans har ventet på Starfield i årevis.

Vilde M. Horvei 2 min lesetid

E3, den store internasjonale spillmessen, er kanskje avlyst for 2022, men til gjengjeld slo Microsoft på stortrommen da de i går holdt pressevisning sammen med Bethesda.

I løpet av halvannen time presenterte de nye spill og serverte etterlengtede teasere for allerede annonserte spill. Veldig mye er allerede tilgjengelig på Game Pass.

Det var generelt sett mye gøy å finne under Xbox-visningen, og vi har selvsagt samlet noen av høydepunktene.

Redfall kommer i 2023

Førstemann ut var førstepersonskyterspillet Redfall, hvor du sammen med andre jakter vampyrer. Spillet fremstår mer actionfylt enn ren grøssete «horroraktig», og skal kunne spilles både alene og sammen med andre. Sistnevnte kan virke som den beste strategien, da de ulike karakterene har forskjellige egenskaper. Hvilket kan komme godt med når horder av vampyrer angriper samtidig.

Opprinnelig skulle Redfall lanseres sommeren 2022, men er blitt utsatt til første halvdel av 2023.

Starfield blir stort!

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves? Starfield ble først annonsert i 2018, og skulle etter planen lanseres 11. november i år. Nå er spillet utsatt til første halvdel av 2023, men her kan det se ut som vi venter på noe stort!

Starfield er et åpen verden-spill satt til verdensrommet der du skal kunne utforske flere ulike solsystem med ditt eget romskip og bygge baser. Dine valg skal stå i fokus, og du skal kunne tilpasse ulike deler av spillet som figuren din, romskipet, basebygging og mye mer.

Persona kommer til Xbox

Det kom et gledesutbrudd fra redaksjonen da det ble klart at Persona skulle komme til Xbox. Persona 3, Persona 4 Golden og Persona 5 Royal blir tilgjengelig.

Sistnevnte vil bli tilgjengelig fra 21. oktober, mens de to andre ikke har fått fastsatt dato enda.

A Plague Tale: Requiem

For de av oss som elsket det rottebefengte spillet A Pleague Tale, er det bare å glede seg til neste kapittel i Amicias historie. Det uskyldige møtet med en brutal verden i A Plague Tale: Innocence er byttet ut med et nytt, hevnlystent kapittel i A Plague Tale: Requiem.

Spillet skal komme i løpet av året.

Diablo IV kommer neste år

Diablo IV kommer neste år og skal slipeps til Xbox, PC og PlayStation. En ny klasse i form av necromancer ble også avslørt.

Forza Motorsport kommer til Xbox

Endelig kommer den mer påkosta og realistiske kusinen til Forza Horizon; Forza Motorsport til den nye generasjonen konsoller. Det kommer våren 2023.

I tillegg skal Forza Horizon 5 få en Hot Wheels-utvidelse.

Overwatch 2 kommer til høsten

Blizzard presenterte ny trailer for sin Overwatch 2.

Tidlig tilgang 4.oktober 2022.

Hollow Knight: Silksong kommer til Game Pass

Team Cherry’s etterlengtede Hollow Knight: Silksong kommer til Xbox og blir tilgjengelig via Game Pass fra dag én. Selv om ingen lanseringsdato ble oppgitt, skal alle de presenterte spillene bli tilgjengelig i løpet av de kommende 12 månedene.

Hideo Kojima skal lage Xbox-spill

Det er offisielt, den kjente spillutvikleren Hideo Kojima skal lage et spill for Xbox. For de uinnvidde er Kojima mannen bak den kjente spillserien Metal Gear Solid og Death Stranding.

