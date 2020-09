Bill Gates har ikke troen på elektrisk tungtransport

Og heller ikke elektriske fly.

Tesla Semi – en elektrisk trekkvogn som fortsatt ikke har kommet på markedet. Tesla

Niklas Plikk 7 Sept 2020 14:42

Microsoft-gründeren Bill Gates har vært mye i mediene de siste månedene etter coronautbruddet, og uttalt seg om alt fra vaksinekappløpet til hvordan situasjonen bør løses . Det har også fått ham til å bli en nøkkelperson i en rekke konspirasjonsteorier .

Selv om verden står overfor en stor utfordring knyttet til coronaviruset, tror Gates det bare er en smakebit på hvordan det vil bli når konsekvensene av klimaendringene virkelig slår inn. Det skriver han på nettsiden GatesNotes .

Der går han også inn på hans tanker om elbiler, og ikke minst hva slags deler av transportmarkedet han ikke tror elektrifisering er veien å gå. Nemlig tungtransport og fly.

AP / NTB scanpix

Tror batteriene vil være for tunge

– Problemet er at batterier er store og tunge. Jo mer vekt du prøver å flytte, jo flere batterier trenger du for å drive kjøretøyet. Men jo flere batterier du bruker, jo mer vekt legger du til – og jo mer strøm trenger du. Selv med store gjennombrudd innen batteriteknologi vil elektriske kjøretøy sannsynligvis aldri være en praktisk løsning for ting som trekkvogner, lasteskip og passasjerfly. Elektrisitet fungerer når du trenger å kjøre korte avstander, men vi trenger en annen løsning for tunge langdistansebiler, skriver Gates.

Dette går stikk i strid med selskaper som Tesla, som jobber med den elektriske trekkvognen Tesla Semi. Semi ble vist frem for første gang høsten 2017, men vil ikke være på veier før i 2021. Her i Norge har en rekke selskaper bestilt eksemplarer av bilen, slik som Bring .

Tror på elektrodrivstoff

I stedet for elektrisk tungtransport, har Gates mer troen på biodrivstoff, og såkalte elektrodrivstoff. Sistnevnte er en kombinasjon av innfanget karbondioksid blandet med hydrogen fra vann, som gjør det til et flytende drivstoff som kan brukes i vanlige forbrenningsmotorer. Begge disse to alternativene krever imidlertid mye mer forskning, sier Gates.

– Å bytte over til elektriske fremkomstmidler og alternativt drivstoff er den mest effektive måten vi kan bevege oss mot nullutslipp i transportsektoren, skriver Gates.