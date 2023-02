Google skal nå automatisk sensurere eksplisitt innhold

Kamera Google

Google introduserer en ny sikkerhetsfunksjon som skal gjøre det mulig å gjøre uønskede bilder av pornografisk eller voldelig karakter, uskarp.

Dette annonserte de selv som en del av selskapets «Tryggere internett dag», denne tirsdagen. Funksjonen vil bli en del av den nye standardinnstillingen, og aktiveres for alle brukere. I praksis skal dette gjøre at grafiske bilder med vold eller pornografisk innhold, som kommer opp i søkeresultatet, automatisk gjøres uklart. Dette gjelder også for dem som ikke har «SafeSearch» aktivert.

Til The Verge bekrefter Google at innloggede brukere som er over 18 år, vil kunne slå av funksjonen hvis de ønsker dette.

Funksjonen vil lanseres i løpet av «de kommende månedene».

Sikkert søk allerede standard

For brukere under 18 år er «sikkert søk» allerede en standardinnstilling. Dette er en innstilling som bidrar til å filtrere ut eksplisitt innhold som pornografi, vold og gørr når man anvender Google til å søke etter bilder, videoer og nettsider.

Når uskarphet-funksjonen rulles ut, vil denne vises som et nytt element i Sikkert søk-menyen. Her finnes også alternativet for å deaktivere Sikkert søk fullstendig, samt også et filteralternativ for å skjule eksplisitte tekster og lenker.

Hvis man velger å deaktivere Sikkert søk, får man opp de mest relevante resultatene uten å skjule innhold.

