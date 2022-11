Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Varsler iPhone-forsinkelser etter coronautbrudd i fabrikk

Spesielt Pro-modellene er rammet.

iPhone 14 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk og NTB Lagre Lagre artikkel

Det blir vanskeligere å få tak i Apples heftigste iPhoner i tiden som kommer.

Taiwanske Foxconn har måttet stenge ned det enorme fabrikkområdet ved flyplassen i Zhengzhou i Kina, der det blant annet lager mobiltelefoner for Apple.

Flere hundre tusener er ansatt ved fabrikken, som i praksis fungerer som en egen by der arbeiderne også bor.

Sent søndag kveld sendte Apple ut en pressemelding der det het at produksjonskapasiteten nå er betydelig redusert.

Rammer iPhone 14 Pro-modellene hardest

Det skal spesielt være de to dyreste iPhone-modellene som er rammet:

– Vi forventer lavere produksjon av iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro max enn vi tidligere hadde forventet, og følgelig må kunder oppleve lenger ventetid før de får sine nye produkter, skriver Apple i pressemeldingen.

Apple har allerede flyttet deler av produksjonslinjene sine ut av Kina, og har begynt å bygge opp kapasitet i India. Mesteparten av iPhone-produksjonen foregår imidlertid fortsatt i Kina.

Nedgang på børsen

Få timer senere varslet Foxconn markedet om at resultatet for årets siste kvartal kommer til å bli nedjustert som følge av situasjonen.

– Selskapets utsikter for fjerde kvartal var opprinnelig forsiktig optimistisk, men som følge av pandemien som berører driften vår i Zhengzhou, kommer selskapet til å nedjustere utsiktene for fjerde kvartal, opplyser Foxconn.

Nektet arbeiderne å forlate fabrikken

Lokale myndigheter stengte ned området rundt fabrikken onsdag i forrige uke. Det skjedde først etter at ansatte varslet om mangel på medisinsk hjelp.

New York Times skriver blant annet at Foxconns 200.000 arbeidere har blitt tvunget til å holde seg inne i fabrikkene for å begrense spredningen av et koronautbrudd, med begrenset tilgang til mat og utstyr i flere dager. Dette skal igjen ha fått en rekke arbeidere til å flykte fra fabrikken.

Kina er den siste store økonomien i verden som fortsatt har som strategi å slå ned coronautbrudd idet de oppstår, ved å innføre raske nedstenginger, gjennomføre massetesting og langvarig karantene, til tross for konsekvensene det medfører for næringsliv og internasjonale forsyningsledd.

Kinesiske myndigheter varslet senest lørdag at Beijing vil fortsette den stramme linjen for å holde coronasmitten unna.