Microsoft hevder Candy Crush er grunn for oppkjøp av gigantisk spillselskap

Kamera King

Da Microsoft kjøpte opp Activision Blizzard for 600 milliarder kroner, var det nok mange som antok at det ble gjort mye på bakgrunn av flaggskip som Call of Duty og World of Warcraft. Dette stemmer ikke, skal vi tro en nylig uttalelse fra Microsofts spillsjef, Phil Spencer, som mener det handler mer om mobilspillet Candy Crush.

I et intervju gjennomført for The Verges podkast Decoder, skal Spencer ha hevdet at veksten i konsoll- og PC-spilling ikke er i nærheten av så høy som den er for mobilspill. The Verge opplyser også at Candy Crush har en vesentlig bedre inntjening enn både Activision- og Blizzard-spill til sammen.

Det gir derfor mening at Spencer innrømte i podkastintervjuet at mobilspill vil få en nøkkelrolle for Xbox i tiden fremover. Han innrømmet også at Xbox tilstedeværelse i det stadig økende mobilspillmarkedet er nærmest fraværende, og at det vil bli vanskelig å operere i et globalt spillmarked hvis ikke selskapet klarer å etablere seg i mobilspillmarkedet også.

– Hvis vi ikke er i stand til å finne kunder på telefoner, på hvilken som helst skjerm som noen ønsker å spille på, vil du virkelig bli segmentert til en nisjedel av spill som vil bli svært utfordrende å drive en global virksomhet, skal han ha uttalt i podkasten.

Svarte på kritikk fra Sony

Microsoft har tidligere mottatt kritikk fra Sony for oppkjøpet av Activision Blizzard. Blant annet har Sony rettet bekymring over at tilgangen på den populære spillserien Call of Duty kan komme til å bli avsluttet etter 20 år.

– Microsoft har bare tilbudt Call of Duty å forbli på PlayStation i tre år etter at den nåværende avtalen mellom Activision og Sony avsluttes, skal PlayStation-sjef Jim Ryan, ha uttalt til GameSpot.

Ryan mener at Microsofts oppkjøp vil påvirke konsollkjøp i stor grad fremover.

I podkasten responderte Spencer på kritikken, og mente at det ikke var noen sammenheng mellom oppkjøpet og Call of Duty, og at det hele handlet mer om mobilspillmulighetene. Spencer nevnte aldri Sony i sitt kritiske innspill, men påpekte likevel at det ikke er Nintendo som har klaget på oppkjøpet.

– Ideen om at Activision bare handler om Call of Duty på konsoll er en konstruksjon som kan ha blitt skapt av vår konsollkonkurrent og kanskje noen andre aktører der ute, skal Spencer ha uttalt.