Mener det ikke hjelper å gi tommel ned

Men rapporten får kraftig kritikk fra YouTube.

YouTube er en av mange tjenester som lar deg gi videoer «tommel ned» for å fortelle at du ikke liker innholdet du blir servert. Mange bruker muligheten aktivt fordi vi tenker at det hjelper anbefalingsalgoritmene med å gi oss mer interessant innhold.

Vanskelig å stemme vekk temaer

En ny studie gjennomført av Mozilla - organisasjonen bak blant annet nettleseren Firefox - heller i retning av at vi kan slutte med det, eller i alle fall endre strategi. Organisasjonen har studert hvordan YouTubes anbefalingsalgoritme påvirkes når over 20.000 brukere gir videoer med visse temaer «tommel ned», velger at de «ikke er interessert» i innholdet, eller helt ber YouTube «slutte å anbefale kanalen» som laget det.

Resultatet er ganske interessant. Selv om brukere gjentatte ganger forteller YouTube at de ikke er interesserte i et tema, dukker det opp lignende anbefalinger igjen og igjen.

I de beste tilfellene fikk de som aktivt valgte bort og stemte ned video på video med et bestemt tema, fortsatt opp over halvparten av de lignende anbefalingene som brukerne som ikke rørte tilbakemeldingsknappene.

I de verste tilfellene klarte Mozilla nesten ikke å spore en endring i innholdet de ulike brukerne fikk anbefalt.

Oppfordrer YouTube til å respektere tilbakemeldingene mer

Mozilla har støttet seg på data samlet inn fra et nettlesertillegg som sporer «likerklikk» og tilbakemeldinger, og brukte kunstig intelligens for å katalogisere videoene de brukerne så og ga tilbakemelding til. Datagrunnlaget var på over 500 millioner videoanbefalinger.

– YouTube bør respektere tilbakemeldingene brukerne deler om opplevelsen sin, og behandle dem som meningsfulle signaler på hvordan folk ønsker å bruke tiden sin på plattformen, oppfordrer Mozilla til slutt i rapporten sin.

– Kan skape ekkokamre

YouTubes talsperson, Elena Hernandez, kritiserer Mozillas rapport og sier den ikke tar innover seg hvordan YouTube er designet.

Til The Verge forklarer hun at det er med overlegg at YouTube ikke blokkerer visse temaer og interesser helt fra å vises:

– Algoritmene våre filtrerer ikke ut hele temaer eller synspunkter, da dette kan ha negative effekter for seerne, som å skape ekkokamre, utdyper hun.

Hun klargjør også at det å trykke på «ikke interessert»-valget bare fjerner en spesifikk video, og at «ikke anbefal kanalen»-valget også bare forhindrer akkurat den kanalen fra å vises igjen i fremtiden.

