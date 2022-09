TikTok får «dislike»-knapp

Nå kan du gi trollekommentarene tommel ned.

Snart kan du gi tommel ned til kommentarer du ikke liker på TikTok.

Selskapet har testet dette for enkelte brukere siden april, men nå ser det ut som de er klare til å rulle ut muligheten for alle.

Vi har fått flere skjermbilder tilsendt fra en Tek-leser, som allerede har fått funksjonen aktivert på sin konto.

Slik kan du gi tommel ned til kommentarer.

Bare synlig for deg

Den nye «tommel ned»-knappen til TikTok er tenkt å brukes litt annerledes enn i kommentarfelt og på andre sosiale medier.

Selv om du kan stemme ned alt innholdet du ønsker, er det ingen andre enn deg selv som kan se det. Ingen kan heller se hvor mange tomler ned en kommentar har fått. Ikke engang den som har skrevet kommentaren du reagerer på.

TikTok ønsker utelukkende å bruke denne nye tilbakemeldingen for å gjøre det lettere for algoritmene sine og for innholdsskapere selv å finne irrelevante eller upassende kommentarer.

– Denne tilbakemeldingen fra brukere vil legges til spekteret av verktøy vi allerede bruker for å holde kommentarfeltene relevante og som et sted for ekte engasjement. For å unngå å skape dårlige stemning mellom brukere eller demotivere innholdsskapere, vil bare personen som ga en «tommel ned» på en kommentar få se at hen har gjort det, skrev TikTok selv om funksjonen tilbake i april.

Lettere å «rydde opp» for innholdsskapere

Om du laster opp en video som får kommentarer med mange «dislikes», gir TikTok deg beskjed om at det er innhold til videoene dine du bør se nærmere på, slik at du kan gå inn og moderere om du vil. Tanken er at funksjonen gjør det lettere for innholdsskapere å identifisere trollekommentarer og spam uten å måtte følge med på og lese gjennom alle kommentarene kontinuerlig.

TikTok skriver at selv om tommel ned-knappen også kan gjøre det lettere for dem å luke bort innhold som bryter mot plattformreglene, vil det fortsatt være mulig å rapportere brukerkontoer og enkeltkommentarer direkte til selskapet for en manuell gjennomgang, som i dag.