Baldur’s Gate 3 sprenger alle forventninger

Til og med nedlastningsserverne til Steam gikk i kne.

«Baldur’s Gate III» har nærmest eksplodert siden lanseringen forrige uke. Kamera Larian

Simen Barstad Buset Publisert 7. aug. Lagre

Forrige uke ble «Baldur’s Gate III» lansert på PC, seks år etter utvikler og utgiver Larians kritikerroste «Divinity: Original Sin 2» og hele 23 år siden forrige spill i serien.

Og for en lansering det ble: Rollespillet skjøt rett inn på topplisten av samtidige spillere på Steam, nærmest uhørt for et spill av denne typen.

Har du sjekket ut «Baldur’s Gate III» enda? Ja. Nei. Venter til konsollutgivelse.

Absurd suksess

«Baldur’s Gate III» er et rollespill av den klassiske sorten, tenk de første «Fallout»-spillene eller nyere «Pillars of Eternity», som gjør den enorme suksessen til et nokså stort spørsmålstegn.

Ifølge SteamDB, basert på Steams egne tall, er spillet allerede en av de mest populære spillene på plattformen noensinne. «Baldur’s Gate III» har rykket inn på niendeplass blant spillene med flest samtidige spillere, rett bak «Hogwarts Legacy». Den bragden ble et faktum søndag kveld, da hele 814,466 spillere var logget inn samtidig.

Som lyn fra klar himmel har rollespillet gjort innhopp på ulike rekordlister. Kamera Larian

De absurde tallene kom også som en overraskelse på utviklerne selv. Larian-sjef Swen Vincke kommenterte tallene fredag kveld, da tallene fortsatt var relativt beskjedne:

Heller ikke Steams nedlastningsservere var klare for det Dungeons & Dragons-relaterte gjensynet. Spillet kunne ikke forhåndsnedlastes på grunn av Early Access-modellen Krysse av Bytt Early Access-modellenEarly Access lar utviklere lansere spill i uferdig tilstand, og gir spillere tidlig tilgang til slike spill., som gjorde at mange ivrige spillere lastet ned de fulle 122 GB samtidig når spillet ble lansert torsdag kveld.

– Unnskyld, skrev Vincke på Twitter.

Sene anmeldelser

Så langt ser det meste godt ut for Larian, men også anmelderne virker til å ha lite å klage på. Basert på seks anmeldelser har spillet en samlet score på 95 på nettstedet Metacritic.

Det gir spillet pallplass blant årets mest kritikerroste spill, rett bak nærmeste uslåelige «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» som troner med kun én promille mer.

Det lages ikke mange spill som «Baldur’s Gate III», men kanskje suksessen fører til at vi får i fremtiden? Kamera Larian

På grunn av spillets enorme størrelse og tidlige utgivelse har flere spillanmelder valgt å utsette anmeldelsene sine til de har opplevd mer enn en brøkdel av hva spillet har å by på. Men det betyr likevel ikke at at lovord har latt seg vente på.

– «Baldur's Gate III» er allereie på topplista mi. Det er årevis sidan eit spel har sugd meg inn så fullstendig, og fått timane til å fly som om dei var laga av tørt lauv i ein storm. Det skriver Øystein Furevik i Gamer.no, som er blant anmelderne som har tatt seg ekstra tid til rollespillet.

Ser lyst ut

Effekten på PC har også satt tydelig preg på den kommende konsollutgivelsen.

Spillet er nå blant de mest forhåndsbestilte spillene på PlayStation 5. Gamestatify viser at spillet nå ligger på en andreplass i de fleste regioner, bare bak gigantene i EA Sports.

Rollespillet lanseres på PlayStation 5 samtidig som Xbox-spillere får tilgang på «Starfield». Et sjakktrekk? Kamera Larian

Salgstallene på PlayStation 5 skyldes utvilsomt den økte interessen som spillet har fått etter lansering. Blant annet har flere klipp som viser spillets tilnærming til kreativt spillerom gjort sin rundgang på sosiale medier.

Under kan du se et klipp av Matt Mercer, kjent fra Critical Role, som lurer seg inn i en borg ved å stable 45 bokser oppå hverandre - til Swen Vinckes forbauselse.

«Baldur’s Gate III» er tilgjengelig på Steam og GOG, og lanseres til PS5 den 6. september. En Xbox-versjon er ventet senere i år, men har møtt på trøbbel.

Er du nysgjerrig på «Baldur’s Gate III»? Sjekk ut vår innføring under:

Publisert 7. august 2023, 15:26