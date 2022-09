Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Alt du trenger å vite om iPhone 14 og iPhone 14 Pro

Apple lanserte onsdag kveld sin nye generasjon iPhone, og som vanlig var de aller fleste av nyhetene lekket på forhånd.

La oss begynne med iPhone 14 Pro og Pro Max, som beholder skjermstørrelsene fra forgjengerne, nemlig 6,1 og 6,7 tommer. De får imidlertid et nytt design på det vi tidligere har kalt skjermleppa øverst på telefonen, der blant annet kameraet og FaceID-sensorene sitter.

Dynamisk øy

Sensorene er nå egentlig delt i to små hull oppe på skjermen som tar 30 prosent mindre plass enn tidligere, men Apple bruker skjermen til å få det til å se ut som én enkelt, pilleformet åpning som de kaller «Dynamic Island». I praksis betyr det at Apple har forsøker å «skjule» åpningen når det skjer noe på skjermen, for eksempel at telefonen ringer eller du får en varsling.

Da vil varslingen på skjermen spre seg rundt åpningen, slik at det for øyet skal se ut som om den ikke er der. Når du har noe gående på telefonen din, som for eksempel en nedtelling eller musikk spillende, vil også disse legge seg rundt åpningen.

Nytt for skjermen er også at den nå har mulighet til alltid å være på, såkalt «always on», slik vi kjenner fra en del av konkurrentene og mange smartklokker. En ny lavstrømsmodus senker lysstyrken drastisk og oppfriskningshastigheten til helt ned mot 1 Hz, altså én gang i sekundet.

Skjermen på Pro og Pro Max skal også være bedre egnet til HDR, med 1600 nits maksimal lysstyrke og helt opp til 2000 nits i korte perioder. Sistnevnte er dobbelt så høyt som forrige generasjons iPhone.

De nye hjemmeskjermene i den nye iOS-utgaven vil dimme ned alt utenom det mest vesentlige, slik at skjermen kan være på hele tiden uten at batteritiden lider voldsomt.

48 megapiksler og ny zoom

På forhånd var kameraene en av områdene hvor det var ventet store forbedringer i denne iPhone-generasjonen, og her er hovednyheten at hovedkameraet jekkes opp til 48 megapiksler - opp fra 12 tidligere.

Her vil man vanligvis utnytte den høye oppløsningen til å slå sammen fire og fire piksler for å få mest mulig lys inn i motivet, slik at du likevel får ut et bilde på 12 megapiksler. Det vil imidlertid også være mulig å skyte i de fulle 48 megapikslene i Apples ProRaw-modus om du for eksempel tar bilder i fullt dagslys og vil ha best mulig skarphet.

2x-modusen er ny, men kommer ikke med en egen zoom-linse, bare litt triksing fra Apple med den nye sensoren.

Apple utnytter også den store bildebrikken til å legge til ytterligere ett zoom-alternativ når du tar bilder. I tillegg til dagens 0,5x, 1x og 3x, som alle har hver sitt objektiv på telefonen, får du nå mulighet til å ta bilder med 2x zoom.

Det man i praksis her gjør er at man bruker de 48 megapikslene og tar et utsnitt som tilsvarer 2x zoom - som antageligvis betyr at ytelsen i lite lys vil være svakere enn for hovedkameraet.

Ingen store endringer bak på de nye iPhone 14 Pro-modellene, men blitsen skal være kraftig forbedret. Og innvendig har kameraene fått til dels store oppgraderinger.

Bedre ytelse i dårlig lys på tvers

Apple hevder også at ytelsen i dårlig lys skal være bedre på tvers av alle iPhone-kameraene, takket være noe de kaller «Photonic Engine». Det innebærer blant annet at man introduserer Apples kunstige intelligens «Deep Fusion» tidligere i bildetakingsprosessen. Frontkameraet skal også ha blitt bedre, takket være autofokus for første gang.

På videofronten lanserer Apple en ny «actionmodus», som snevrer inn utsnittet noe for å gi enda heftigere bildestabilisering enn tidligere - for situasjoner med mye risting og raske bevegelser. Den såkalte Cinematic mode vil nå også kunne skyte 4K-video i 30 og 24 bilder i sekundet, og en nyutviklet blits skal være betydelig lysere enn før og vil nå ta hensyn til brennvidden på bildene dine.

iPhone 14 Pro- og Pro Max-nyhetene samlet på ei fjøl.

Ny prosessor

Innvendig er det kun Pro-modellene som får en oppgradering i år, slik også ryktene pekte på i forkant. A16 Bionic er (selvfølgelig) navnet på den nye systembrikken, og Apple hevder selv den er opptil 40 prosent raskere enn konkurrentene - uten å nevne hvem.

Prosessoren har seks kjerner, hvorav to er høyytelseskjerner og fire er effektivitetskjerner. Apple sier selv at sistnevnte bruker en tredjedel av strømmen til konkurrentenes brikker.

Felles for alle iPhone-modellene er også to helt nye funksjoner: Krasjdeteksjon og nødanrop via satellitt. Førstnevnte skjer takket være et nytt akselerometer og et nytt gyroskop, som sammen kan gjenkjenne om brukeren har vært i en bilkrasj og automatisk ringe nødetatene hvis brukeren er bevisstløs eller ikke får tak i iPhonen sin. Dette kommer for øvrig også til nye Apple Watch Series 8 og Apple Watch Ultra.

Krasjdeteksjon er nytt i alle iPhone-modellene, i tillegg til nye Apple Watch.

Satellitt-nødanrop

Satellittoppkobling gjør det mulig å kommunisere med nødetatene når man er på et sted uten mobil- eller wifidekning - noe som vanligvis kun er mulig i betydelig større enheter med tykke eksterne antenner.

Dette hevder Apple å ha løst ved å la iPhonen hjelpe deg med å vise på skjermen hvor du skal peke telefonen for å rette den mot den aktuelle satellitten, samt at den vil stille deg en serie med forhåndsprogrammerte spørsmål som samles i meldingen som blir sendt til Apples nødsentral - som så videresender til relevante nødetater.

I tillegg blir det mulig å oppdatere «Hvor er?»-posisjonen sin ved hjelp av satellittene. Foreløpig er det imidlertid kun USA og Canada som får tilgang til satellittfunksjonene, og de vil koste penger etter en to års gratisperiode.

iPhone 14 får Plus-modell

Nye iPhone 14 og iPhone 14 Plus. Her er skjermleppa eller busslomma i toppen beholdt.

Som ryktene hadde pekt på tidligere er det også slutt for Apples «Mini»-iPhone, som nå erstattes av en «ikke-Pro»-modell med større skjerm - nærmere bestemt 6,7 tommer.

Den får navnet iPhone 14 Plus, og skal ifølge Apple ha den beste batteritiden blant en iPhone noensinne. Antageligvis betyr det bare at den er den første vanlige iPhonen med så stor skjerm og dermed større batteri, men det får vi nesten vente til vi har fått fatt i et testprodukt med å avgjøre.

Både iPhone 14 Plus og vanlige iPhone 14 (6,1 tommer, samme som i dag) har også fått oppgraderinger på kamerasiden. Her er det satt inn et nytt hovedkamera på 12 megapiksler med større sensor og større piksler enn tidligere, i tillegg til at frontkameraet også her har fått autofokus.

Den nevnte Photonic Engine skal også gjøre bilder i dårlig lys bedre på iPhone 14 og 14 Plus - inntil to ganger på ultravidvinkel- og frontkameraene og 2,5 ganger på det nye hovedkameraet, hva enn det betyr.

Også her skal blitsen være forbedret, men her er den «bare» 10 prosent kraftigere og bedre i stand til å jevne ut lyset enn før.

Fjerner SIM-kort-luka i USA

Som nevnt må standard-iPhonene ta til takke med forrigegenerasjons systembrikker, i form av A15 Bionic, men Apple hevder begge modellene er oppgradert på innsiden med bedre termisk ytelse.

I USA har Apple for øvrig fjernet plassen for fysiske SIM-kort i alle modellene sine, så der er vil det kun være mulig med eSIM. Foreløpig gjelder det kun der.

Alle modellene kan forhåndsbestilles fra og med fredag 9. september, og alle utenom iPhone 14 Plus skal leveres fra og med neste fredag, altså 16. september. iPhone 14 Plus kommer på sin side ikke før 7. oktober.

Prisene for de nye modellene er som følger:

iPhone 14 128 GB: 10.990 kroner

iPhone 14 256 GB: 12.290 kroner

iPhone 14 512 GB: 14.990 kroner

iPhone 14 Plus 128 GB: 12.490 kroner

iPhone 14 Plus 256 GB: 13.790 kroner

iPhone 14 Plus 512 GB: 16.490 kroner

iPhone 14 Pro 128 GB: 13.990 kroner

iPhone 14 Pro 256 GB: 15.290 kroner

iPhone 14 Pro 512 GB: 17.990 kroner

iPhone 14 Pro 1 TB: 20.690 kroner

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 15.490 kroner

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 16.790 kroner

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 19.490 kroner

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 22.190 kroner

