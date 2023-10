Bilsalget: «Sneglefart», men én modell holder koken

Tesla Model Y er fortsatt den soleklare eneren i det norske bilmarkedet. Nesten 2500 nye kom ut på veiene i september - omtrent én av fire nybiler. Kamera Hanne Hattrem / VG

Stein Jarle Olsen Publisert i går 11:45 Lagre

– Sneglefart, konkluderer Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) om bilsalget i september.

Fasit ble 10.342 førstegangsregistrerte nye personbiler, som var nesten 30 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

– Kombinasjonen av moms på elbiler, betydelige avgiftsendringer og en kraftig generell prisstigning og mange renteøkninger, har ført til at mange enten er avventende og utsetter eller til og med kansellerer nybilkjøpet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Soleklart størst

Fortsatt er det imidlertid full gass for Tesla, som registrerte hele 2476 eksemplarer av Model Y i september. 24 prosent av alle nye biler i september var dermed nettopp en Model Y. Tesla var dermed også største merke, men det er ikke mye annet enn Model Y som leveres. Totaltallet for Tesla i september ble nemlig 2500 biler.

En god måned var det også for Skoda, med 697 eksemplarer av Enyaq (717 om vi tar med Enyaq Coupé), mens Ford karret seg opp på en tredjeplass med 493 eksemplarer av Mustang Mach-E - sannsynligvis godt hjulpet av en svært gunstig rentekampanje (0,25 prosent i tre år).

På tredjeplass i september: Ford Mustang Mach-E. Kamera Hanne Hattrem / VG

En nykommer på listene er også Fisker Ocean, som noterte seg for 190 eksemplarer i september. Fisker-sjef Henrik Fisker var også i Norge for å delta på utleveringsarrangementer.

Dette var de mest registrerte bilene i september:

September 2023 Januar-september Tesla Model Y 2476 19.578 Skoda Enyaq 697 4362 Ford Mustang Mach-E 493 2628 Toyota bZ4X 472 3486 Volvo XC40 329 3816 Hyundai Kona 270 1689 Nissan Ariya 265 1892 Volkswagen ID.4 257 5832 Toyota Yaris/Yaris Cross 256 2609 Polestar 2 244 1351 Nissan Leaf 192 1756 Fisker Ocean 190 214 Toyota RAV4 166 2451 Audi Q4 e-tron 165 2145 BMW iX1 159 1977 MG ZS 154 573 Volkswagen ID.3 149 2615 MG4 138 1139 Opel Corsa-e 137 853 Mercedes-Benz EQA 123 1109 Åpne fullskjerm Mer +

Ny elbilrekord

Elbilandelen var den høyeste for en enkeltmåned noen gang: 87 prosent. Den forrige rekorden var 86,8 prosent, satt i mars i år. Snittet for året så langt er drøyt 83 prosent.

Bare 76 nye personbiler i september hadde kun bensinmotor (0,8 prosent), mens 164 biler hadde kun dieselmotor (1,7 prosent). 1059 biler hadde ulike former for hybridmotorer (10,2 prosent).

– Tallene vi ser nå gir et godt bilde av dagens situasjon: Bransjen må jobbe mye hardere for hvert eneste nybilsalg. Mange har biler på lager, men selv kort leveringstid og gode rabatter er ikke nok til å trekke kundene til bilbutikkene. Folk opplever merkbart trangere tider og har satt seg på gjerdet, det vil si at de beholder den bilen de har en stund til, sier Solberg Thorsen i OFV.

I bruktmarkedet er det fortsatt god fart, med litt under 400.000 eierskifter så langt i år. Vrakingstallene er imidlertid litt lavere enn i fjor, med en nedgang på ni prosent.

– Vrakingstallene understreker at en del nok har økonomiske utfordringer. Stor usikkerhet gjør at mange hverken kan eller vil bytte til ny bil nå. De beholder den gamle en stund til, eller velger brukt framfor nytt når de bytter.

Tesla jakter høythengende rekord

Det eksisterer liten tvil om hva som ender opp som årets mest solgte bil i 2023. Tesla Model Y har for lengst knust den forrige leveringsrekorden for en enkeltmodell i løpet av et år, og jakter nå årsrekorden for et enkelt merke. Den ble satt i 1986 og tilhører Ford: 25.052 biler.

Med tre måneder igjen har Tesla levert 21.274 biler, og trenger dermed 1260 biler i snitt for hver av de tre resterende månedene. Det virker å være innen rekkevidde.

Slik ser merkestatistikken ut så langt i år:

Tesla: 21.274 biler - 22,3 prosent markedsandel Volkswagen: 11.925 biler, 12,5 prosent Toyota: 11.205 biler, 11,7 prosent Volvo: 6180 biler, 6,5 prosent Skoda: 5826 biler, 6,1 prosent BMW: 4536 biler, 4,8 prosent Audi: 3777 biler, 4,0 prosent Nissan: 3719 biler, 3,9 prosent Hyundai: 3642 biler, 3,8 prosent Mercedes-Benz: 3433 biler, 3,6 prosent