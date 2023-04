Husker du Lensa? Nå kan TikTok få en lignende funksjon

Lager AI-avatarer rett i appen.

Kamera Kiichiro Sato / AP

TikTok skal få et nytt verktøy for å opprette AI-avatarerer i en kommende versjon av appen sin. Dette hevder sosiale medier-konsulent Matt Navarra i en tweet delt på sin Twitter-profil natt til onsdag. Navarra skal ha oppdaget funksjonen i en kommende versjon av TikTok-appen.

Det nye verktøyet kan kun tas i bruk en gang om dagen, men med kun tre til ti bilder vil den kunne generere opp til 30 avatarer. Når du har laget avatarene kan du laste ned de du selv ønsker å beholde, og publisere dem på profilen din om du ønsker.

Verken bildene brukt til å generere avatarer, eller de ferdiggenererte avatarene blir lagret på appen i lenger enn fem minutter, ifølge skjermbildene Navarra har delt.

For ordens skyld sjekket vi TikTok-appen i morgentimene onsdag, uten å se noen ny avatar-funksjon.

Likheter med Lensa

Bildene delt av Navarra på Twitter, minner om bildene vi tidligere har sett generert med appen Lensa. Det skal ifølge Navarra være fem forskjellige stiler du kan velge på dine 30 avatarer.

Eksempler på hvordan stilene på TikTok sitt AI-verktøy kan se ut. Kamera Matt Navarra

Det er store likheter mellom bildene som genereres av TikTok sitt AI-verktøy, og det tidligere omtalte AI-verktøyet Lensa. I likhet med TikTok sin versjon, benytter Lensa seg av kunstig intelligens til å skape avatarer basert på bilder du laster opp.

Lensa har tidligere mottatt kritikk for å seksualisere bilder av kvinner, og å stjele arbeidet til kunstnere. For å generere bilder benytter Lensa seg av et datasett med åpen kildekode, et verktøy som henter ut informasjon fra hele internett. Ettersom seksualiserte bilder av kvinner er å finne mange steder på internett, vil intelligensen til Lensa plukke opp at dette er slik en kvinne skal se ut.

Det er ikke bekreftet hvilket datasett TikTok benytter seg av for å generere AI-avatarer, men dersom det benytter seg av et med en åpen kildekode, kan brukere oppleve samme problem som hos Lensa.

