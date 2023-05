YouTube lanserer 30 sekunder lange reklamer

...som du ikke kan hoppe over.

YouTube vil innføre nye og lengre reklamer for TV-brukere. Kamera Lucy Nicholson / Reuters

Hannah Alvestad 19. mai 2023, 08:56 Lagre Lagre artikkel

YouTube skal begynne med 30 sekunder lange reklamer som du ikke kan hoppe over, for de som bruker YouTube på TV.

I dag kan seere oppleve å få to reklamer etter hverandre, som begge er på 15 sekunder, hvor man kan hoppe over den ene. Endringen ble annonsert på YouTube sitt presseevent, Brandcast.

De 15 sekunder lange reklamene vil fortsette å vises på plattformen, og 30-sekundersreklamene vil kun være tilgjengelige aktører som benytter seg av den såkalte YouTube Select-tjenesten.

Dette er en tjeneste som brukes på det fem prosent mest populære innholdet på YouTube, og som skal hjelpe aktører med å få annonsene deres til å nå riktig målgruppe. YouTube sier 70 prosent av Select-innholdet vises på en TV.

30-sekunders-formatet «passer sømløst inn i hva seere allerede forventer og opplever på den store skjermen», ifølge YouTube.

Brukere som i dag har betalingsabonnementet YouTube Premium, slipper fortsatt reklame.

Reklame på «pauseskjermen»

På Brandcast-eventet annonserte YouTube også at de skal teste ut reklame på «pauseskjermen», altså den skjermen som dukker opp når du pauser en video. YouTube kaller denne typen reklame for «pauseopplevelser», og omtaler det som et unikt og interaktivt øyeblikk mellom annonsør og seer.

AdWeek har publisert et eksempel på hvordan pauseopplevelsen vil se ut, og som tilsier at det er mulig å trykke vekk denne typen reklamer. Disse reklamene ser litt ut som måten for eksempel TV 2 ofte gjør det under store sportshendelser, ved at reklamen vises på en del av skjermen og selve sendingen på en annen del.

Det er ikke oppgitt når noen av de kommende endringene i reklamering vil skje.

Nylig ble det også klart at YouTube eksperimenterer med å forby annonseblokkere på nettstedet sitt. Overfor IGN sa YouTube-eier Google at de testet ut dette varselet på et lite antall brukere verden over.

