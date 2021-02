«Den største oppgraderingen av Wi-Fi på 20 år»

Derfor er alle så gira på Wi-Fi 6E.

Netgears nye ruter sies å være den første som støtter Wi-Fi 6E. Netgear

Niklas Plikk 19 Jan 2021 11:58 Først publisert 18 Jan 2021 14:41

Wifi er i ferd med å få en enorm oppgradering. Standarden utvikles hele tiden, og selv om vi fikk Wi-Fi 6 i 2019 , omtales den nye Wi-Fi 6E som «den største oppgraderingen av Wi-Fi-standarden på 20 år».

Ordene kommer direkte fra markedssjefen Kevin Robinson i Wi-Fi-Alliance, som jobber med å enes om hva Wi-Fi-standarden skal være.

Så hva er det som er så grensesprengende med Wi-Fi 6E?

Først og fremst at det åpnes opp et helt nytt frekvensområde for signaler. Der dagens wifi-enheter snakker sammen via enten 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet, vil Wi-Fi 6E også åpne opp for signaler på 6 GHz-båndet.

The Verge beskriver det som å «oppgradere ditt trådløse nettverk fra å ha en to-felts-vei til å bli en åtte-felts motorvei.»

Desto høyere frekvens, desto kortere blir signalrekkevidden, men til gjengjeld blir det rom for langt flere samtidige enheter som snakker sammen over 6 GHz-båndet.

Ikke åpnet opp i Norge

For at utstyr skal kunne bruke et helt nytt frekvensområde krever det både nytt utstyr, men også at lokale myndigheter åpner opp for Wi-Fi-bruk på 6 GHz-båndet.

Frekvensområder blir nøye regulert i hvert land, og selv om amerikanske myndigheter nå åpner opp for bruk av 6 GHz-båndet i USA, betyr det ikke nødvendigvis at Norge vil gjøre det samme. Wi-Fi-Alliance sier at foreløpig har det blitt godkjent i Storbritannia, EU, Sør-Korea, Chile og De forente arabiske emirater.

I EU er det Europakommisjonen som må ta avgjørelsen, mens her i Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som fordeler rettighetene via regelmessige lisensauksjoner. I dag er 6 GHz-båndet allerede i bruk av andre tjenester.

Oppdatert: Vi har snakket med Nkom når Wi-Fi 6E kommer til Norge.

Første ruteren med Wi-Fi 6E

Når NKOM åpner opp 6 GHz-frekvensene for Wi-Fi, står i hvert fall én aktør klar med en ruter som kan dra nytte av det. I forbindelse med åpningen av frekvensområdet i USA har Netgear sluppet Nighthawk RAXE500, en trådbåndsruter som de hevder er markedets første med støtte for Wi-Fi 6E.

– Den byr på WiFi-hastigheter på opptil 10,8 Gbps via det nye 6 GHz-båndet – helt uten forstyrrelsene og overbelastningene man ofte opplever på 2,4 GHz og 5 GHz-båndene, skriver selskapet i pressemeldingen.

Slike hastigheter vil vi altså ikke kunne oppleve her i Norge helt ennå, så da er det kanskje like greit at de fortsatt ikke har gitt noen pris til ruteren. I pressemeldingen får vi imidlertid vite at den vil komme på markedet i løpet av 2021.