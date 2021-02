Nye Zoom-funksjoner lar deg sminke møtet

Hva med en løsbart til fredagssamlingen?

Skjermbilde, Niklas Plikk

Finn Jarle Kvalheim 9 Feb 2021 18:30

I fjor høst lanserte Zoom en rekke nye funksjoner, men The Verge melder at mange brukere først nå har oppdaget løsningene. I motsetning til mer trauste videomøteløsninger, så som systemer for å dele skjerminnhold eller å styre hvem som har ordet dreier de nye funksjonene seg om digital sminke.

Du kan legge på løsbarter, sinte øyenbryn eller leppestift i innstillingene. Fra før er Zoom kjent for å gi mulighet til å ha en haug ulike bakgrunner.

Løsningen har fått navnet Studio Effects, og er i betatesting nå. Det uvisst hvor utbredt funksjonen er i tilgang eller bruk blant Zoom-folket.

Nyheter i flere tjenester

Zoom er ikke de eneste som fornyer seg underveis i hjemmekontor-o-ramaet som har vært 2020 og 2021 så langt. Tidligere måtte man som regel ha tredjeparts programmer for å få uklar bakgrunn eller på annet vis bytte ut bakgrunnen med andre tjenester enn Zoom.

Denne vinteren kom ulike grader av uklar bakgrunn, og en rekke alternative bakrunner, til Google Meet - en annen vanlig løsning brukt til både jobb- og dritpreik på nett.

Slack på sin side gikk fra å såvidt støtte stemmedelen av videosamtaler fra sin mobilapp til å få full støtte for video for alle involverte.

Mye har skjedd på kort tid

Da vi testet videomøtetjenester rett etter at Norge stengte ned i fjor, var det også Zoom som kom best ut . Vi likte tjenesten fordi den var gratis å bruke og hadde alle de viktigste funksjonene vi trengte. Muligheter til å være mange i videokonferansen talte også med.

Et problem med tjenesten har imidlertid vært såkalt zoombombing - eller at tilfeldige mennesker kommer hoppende innom videomøter som pågår. I starten var videomøtene satt opp uten sikkerhet, slik at folk som gjettet møtenummerne kunne dukke opp på vilt fremmedes skjermer.

På vårparten i fjor annonserte Zoom at de ville sette utvikling av nye funksjoner på vent inntil de hadde fått pusset på sikkerheten .