Apple har oppdatert iOS 14

Nå kan du laste ned iOS 14.2, som blant annet inneholder en drøss nye emojier.

Vegar Jansen 6 Nov 2020 08:43

Apple har sluppet en stor oppdatering til iOS 14 i form av iOS 14.2, og denne oppdateringen kan nå lastes ned og installeres på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Listen over forbedringer og feilrettinger er lang, men de fleste vil kanskje bite seg mest merke i at oppdateringen også inneholder over hundre nye emojier. Ja, disse figurene og symbolene som vi kan bruke til å sprite opp teksten – eller erstatte den helt.

Det faktiske tallet på nye emojier er ifølge 117 stykker, ifølge Emojipedia .

Vi skrev litt om noen av disse emojiene i sommer, og blant nyhetene har vi altså realistiske bilder av hjerte og lunger, en ninja, en matrjosjka-dukke, boble-te og ikke minst den utdødde dodo-fuglen.

Beveren får også innpass denne gangen, samt et fingertegn som visstnok ofte brukes når italienere skal få parodisk omtale .

Det er gjort god plass til folk i bryllupshabitt også, inkludert menn i bryllupskjole og kvinner i smoking.

En full liste over de nye emojiene er å finne på Emojipedia .

Andre forbedringer

Av andre nyheter i oppdateringen kan vi nevne åtte nye skrivebordsbakgrunner for lys og mørk modus, nye AirPlay-kontroller for strømming i hjemmet og optimalisert batterilading for AirPods. Det sistnevnte skal sørge for bedre levetid på batteriene i øreproppene.

I tillegg til dette benytter Apple iOS 14.2 til å rette på en rekke småfeil – altså ganske vanlig prosedyre for en større oppdatering.

Vi har klistret inn Apples offisielle liste under.