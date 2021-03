Rimelige Samsung-telefoner lekket

Galaxy A52 5G og A72 kommer veldig snart.

Galaxy A52 5G. @evleaks

Torstein Norum Bugge 16 Mar 2021 10:21

Titt og stadig lekkes kommende mobiltelefoner, det være seg gjennom glipper fra produsentene selv eller fra andre kilder. I dette tilfellet melder Pocket-lint om at Samsungs kommende Galaxy A52 5G og Galaxy A72 har blitt lekket via franske Amazon-oppføringer.

De to telefonene var fra før av forventet på Samsungs lanseringsevent 17. mars, et såkalt «Unpacked»-arrangement der koreanerne tradisjonelt drar sløret av nye produkter.

Med alle detaljene som kommer frem fra Amazon-oppføringen er det imidlertid ikke så veldig mye igjen å dra sløret av.

Det ser også ut til at nordiske CDON allerede har ført opp telefonen for salg på sine sider , men uten bilder og lite informasjon. Vi har kontaktet CDON for å høre nærmere om detaljene rundt dette, og vil oppdatere saken om vi får svar.

Galaxy A52 5G. @evleaks

Begge blir vanntette

De to telefonene bærer et tydelig designslektskap med Samsungs nåværende toppmodeller i S-serien, med lignende kamerauthevelser bak og «punch hole»-kamera i front.

A-serien har tradisjonelt vært mellomklassesegmentet hos koreanerne, og de lekkede prisene på rundt 500 euro (rundt regnet 5.000 norske kroner) er dermed ikke overraskende.

Galaxy A72. @evleaks

Litt mer overraskende er det at begge tilsynelatende blir vanntette etter IP67-standarden. Dette er en funksjonalitet som vanligvis har vært forbeholdt toppmodeller eller «røffe» mobiltelefoner, så å se det i denne typen telefoner er selvsagt gledelig.

Informasjonen om dette ble for øvrig først lekket av den kjente ryktemakeren Evan Blass (@evleaks på Twitter):

Informasjonen fra Blass inkluderer også en tredje modell, Galaxy A32 og A32 5G, men denne var allerede vist frem av Samsung og er dermed ingen nyhet.

Lover god batteritid og bra kamera

@evleaks

Fra de lekkede bildene kan vi se at Samsung reklamerer med flere ting, og legger stor vekt på vanntettheten med både tekst og bilder:

«Har telefonen din blitt våt? Bare fortsett med dagen din. Galaxy A har en IP67-sertifisering for støv og vann opptil en dybe på 1 meter over 30 minutter».

I tillegg lover Samsung tilsynelatende et svært godt kameraoppsett og store batterier, så om det stemmer lover det godt for telefonenes mottagelse. Spesifikasjonsmessig snakker vi om batteri på 4.500 mAh for A52 5G, og 5.000 mAh for A72.

Begge skal også få optisk bildestabilisering og gode moduser for nattfoto, samt 1080p-skjermer med AMOLED-paneler. Skjermstørrelsen blir 6,5 tommer for A52 5G og 6,7 tommer for A72.

annonse Samsung Galaxy A52 5G Sjekk prisen

annonse Samsung Galaxy A72 Sjekk prisen